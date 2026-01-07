Badosa - Rybakina: horario y dónde ver los octavos del WTA Brisbane 2026 por TV, online y en directo

Paula Badosa se enfrenta a Elena Rybakina en la madrugada del miércoles 7 al jueves 8 de enero en los octavos de final del WTA Brisbane 2026. Después del calvario atravesado durante la temporada anterior por culpa de las lesiones, la catalana ha llegado a suelo oceánico decidida a recuperar su mejor versión en la antesala del Open de Australia.

La primera toma de contacto de Badosa con el circuito ha sido más que positiva. Tres meses después de su último partido oficial, la tenista de Begur afrontaba un complicado debut ante Marie Bouzkova (46 ranking WTA), en el que empezó cediendo en la primera manga para posteriormente terminar tumbando con contundencia a la checa (7-6, 4-6 y 2-6).

El próximo desafío de la ahora número 25 del mundo en Brisbane será Elena Rybakina (5 ranking WTA). La kazaja viene de resolver sin grandes competiciones su debut en la competición australiana, imponiéndose en dos sets ante la china Shuai Zhang (79 ranking WTA).

Elena Rybakina, próxima rival de Badosa en el WTA Brisbane 2026 / EFE

Una vez alcanzados los octavos, el camino de Paula Badosa en Brisbane comienza a complicarse exponencialmente. En caso de superar el desafiante cruce ante Rybakina, a la catalana le esperan Muchova o Alexandrova en cuartos, mientras que la número 1 del mundo Aryna Sabalenka figura como su rival más probable en unas hipotéticas semifinales.

¿A qué hora juega Paula Badosa contra Rybakina en el WTA Brisbane 2026?

El partido entre Paula Badosa y Elena Rybakina, correspondiente a los octavos de final del WTA Brisbane 2026, se disputará en la madrugada de este miércoles 7 al jueves 8 de enero en el segundo turno de la pista central Pat Rafter Arena, por lo que dará comienzo no antes de las 3:30 horas (CET).

¿Dónde ver por TV y online el partido entre Badosa y Rybakina desde España?

En España, todos los partidos de Paula Badosa en el WTA Brisbane 2026 se se podrán ver por TV y online a través de las plataformas de pago Tennis Channel y WTA TV.

Tennis Channel España se puede ver por suscripción a través de la plataforma www.tennischannel.com y en streaming gratuito en Samsung TV Plus, LG y Orange.