TENIS

Badosa no puede con Rybakina y se despide de Brisbane en octavos

La española, número 25 del mundo, cedió ante la kazaja, quinta del ranking, por 6-3, 6-2. No jugaba desde el pasado 28 de septiembre tras su retirada Pekín

Paula Badosa, en Brisbane

Paula Badosa, en Brisbane / EFE

EFE

La tenista española Paula Badosa perdió en octavos de final del Internacional de Brisbane, en Australia, ante la kazaja Elena Rybakina por 6-3 y 6-2. La kazaja es la quinta de la clasificación de la WTA, mientras la española se encuentra en la vigésimo quinta plaza.

Badosa, que no jugaba desde el pasado 28 de septiembre tras su retirada del torneo de Pekín, volvió el pasado 4 de enero formando pareja con la número 1 del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, en la modalidad de dobles de la cita de Brisbane.

En la primera ronda, la española se impuso el martes a la checa Marie Bouzkova por 6-7(4), 6-4 y 6-2, después de tres horas y tres minutos. Por su parte, Sabalenka superó en dos sets (6-3 y 6-3) este jueves a la rumana Sorana Cirstea (41) para lograr una plaza en los cuartos de final, y la checa Karolina Muchova, vigésima en la clasificación mundial, pudo con la décima en el ranking de la WTA, la rusa Ekaterina Alexandrova (6-4 y 7-5).

