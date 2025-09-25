Badosa - Ruzic: horario y dónde ver su primer partido en el WTA 1000 de Pekín 2025 por TV, online y en directo

Paula Badosa se enfrenta a Antonia Ruzic este viernes 26 de septiembre en segunda ronda del WTA 1000 de Pekín 2025. Te contamos a qué hora juega Badosa su próximo partido y cómo verlo por televisión y online desde España.

Después de varios meses fuera del circuito por culpa de una rotura en el psoas durante el WTA de Berlín, que le obligó a jugar lastrada en Wimbledon, Paula Badosa afronta con ilusión el tramo final de la temporada. Su primera toma de contacto antes de aterrizar en Pekín fue la Billie Jean King Cup, dónde no pudo con Svitolina y España cayó eliminada a manos de Ucrania.

Los meses de inactividad han relegado a Badosa hasta la 18ª posición del ranking WTA, pero el hecho de aguantar en el top-20 le ha permitido evitar la primera ronda del WTA 1000 de Pekín. De este modo, la catalana se estrenará este viernes en segunda ronda, saltándose el primer filtro de la competición.

La primera rival de Paula Badosa en el WTA 1000 de Pekín 2025 será Antonia Ruzic, la número 80 del ranking WTA. La tenista croata viene de imponerse en primera ronda ante la francesa Elsa Jacquemot por un doble 6-3.

¿A qué hora juega Paula Badosa contra Ruzic en el WTA 1000 de Pekín 2025?

El partido entre Paula Badosa y Antonia Ruzic, correspondiente a la segunda ronda del WTA 1000 de Pekín 2025, se disputará este viernes 26 de septiembre

El encuentro se disputará en el tercer turno de la Pista 3, por lo que dará comienzo no antes de las 7:00 horas (CET).

¿Dónde ver por TV y online el partido entre Badosa y Ruzic en España?

En España, todos los partidos de Paula Badosa en el WTA 1000 de Pekín 2025 se se podrán ver por TV y online a través de las plataformas de pago Tennis Channel y WTA TV.

Tennis Channel España se puede ver por suscripción a través de la plataforma www.tennischannel.com y en streaming gratuito en Samsung TV Plus, LG y Orange.