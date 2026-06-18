Badosa, sobre la ruptura con su expareja Tsitsipas: “Superar las cosas tóxicas que ha habido a mi alrededor no ha sido sencillo, pero ahora vuelvo a sentirme fuerte como mujer”

Paula Badosa vuelve a sonreír. La tenista española logró una destacada victoria ante Coco Gauff en los octavos de final del WTA 500 de Berlín, una demostración de que sigue teniendo el nivel necesario para competir de tú a tú con las mejores jugadoras del circuito. Más allá del resultado, el triunfo supone una confirmación de su recuperación deportiva y una señal de que está preparada para volver a ocupar los puestos más grandes del circuito.

La catalana terminó el encuentro visiblemente emocionada, consciente del duro camino que ha recorrido para alcanzar un momento tan especial. "Después de Madrid tuve que parar. Mentalmente, era demasiado para mí. No conseguía encontrar la luz al final del túnel, pero he hecho todo lo posible para salir adelante", confesó tras el partido.

Badosa ya está en los cuartos de final del WTA 500 de Berlín / EFE

Más allá de lo deportivo, Badosa puso en valor lo importante que ha sido para ella dar un giro en su vida personal, haciendo referencia a la ruptura que tuvo con Tsitsipas: "He pasado por muchas rupturas en mi vida, las acepto y sé que las cosas son como son. Pero cuando hay cosas tóxicas alrededor, todo se vuelve mucho más complicado que una ruptura normal".

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"Es algo que tienes que pasar como mujer"

Paula se sinceró y admitió que su relación con su expareja no es buena y no dudó en mandar un 'dardo' al griego: "Puedes mantener una buena relación con un ex porque son personas normales y relaciones normales. Pero cuando no es así... no necesito explicar nada más. Ustedes pueden ver cada día que la otra persona lo hace todo más difícil", explicó. La nacida en Manhattan puso en valor el cambio que ha tenido que hacer en su ámbito personal: “Hace un año era top 10, y ver dónde estoy ahora no es fácil. Ese es el lado profesional. En lo personal, el proceso tampoco ha sido sencillo para limpiar muchas cosas en mi vida. Por fin, llevo algunos meses en un buen ambiente, pero superar las cosas tóxicas a mi alrededor no ha sido fácil. Sin embargo, es algo por lo que tienes que pasar como mujer, y me siento fuerte de nuevo", concluyó.