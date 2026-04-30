Badosa, sobre Roland Garros: "No sé si voy a ir, dependerá de si he recuperado fuerzas"

La tenista española Paula Badosa dejó en el aire su presencia en Roland Garros que dependerá de si se ha recuperado física y mentalmente después de una temporada complicada, con la eliminación en primera ronda del WTA 1000 de Madrid.

"No se si voy a ir, todo dependerá de si he podido recuperar fuerzas", dijo la española en el programa "El camino de Mario" que presenta el exjugador del Atlético Madrid y Rayo Vallecano Mario Suárez.

Durante la entrevista, la tenista número 103 del ránking WTA subrayó el momento tan complicado por el que atraviesa su carrera deportiva sobre todo a nivel mental acentuado por la eliminación precipitada en la Caja Mágica, en la primera ronda ante la jugadora austriaca Julia Grabher, después de perder el último set por 6-0.

"Creo que ahora es el momento más duro de mi carrera. En el que quizá tengo más miedos y donde más estoy sufriendo", dijo Badosa. Tras el partido, junto con su equipo llegaron a la conclusión de que la jugadora necesitaba "parar" por su salud mental.

Además mostró sus dudas ante su presencia en la competición de Roland Garros que se disputa del 18 de mayo al 7 de junio en París y aseguró que no sabía al cien por cien si iba a poder ir: "necesito recuperar fuerzas, es todo mental", dijo la española que debería disputar la fase previa para acceder al cuadro principal del evento parisino.

A Paula Badosa las derrotas le afectan bastante y la recuperación después del partido no es completa: "cuando pierdo no duermo, solo dos o tres horas y me tengo que ir de la habitación porque se me caen las paredes encima", confesó la tenista española.

Las críticas que recibe tampoco le ayudan a su bienestar personal: "No me gusta lo que rodea el tenis, van mucho a mi vida personal y solo sacan las derrotas y no las victorias".

Al término de la entrevista, Paula Badosa marcó su objetivo, donde la gustaría poder volver a llegar al "máximo nivel" donde estaba y quiere servir de inspiración para las nuevas generaciones: "quiero demostrarles que de todo se sale y que de las caídas puedes salir más fuertes".