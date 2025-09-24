Badosa ya tiene rival para su debut en Pekín

La tenista española Paula Badosa, número 18 del ránking del circuito WTA, debutará en el Torneo de Pekín, disputado sobre pista dura y en el que es la decimoctava cabeza de serie, contra la croata Antonia Ruzik, de 22 años y posicionada en el lugar 80 de la clasificación mundial.

Será en la ronda de treintaidosavos de final, a la que la raqueta balcánica ha accedido después imponerse por un doble 6-3 a la francesa Elsa Jacquemot, quien cometió doce dobles faltas y solo logró convertir una de las cinco pelotas de rotura de las que dispuso en un duelo donde cedió dos veces por manga su servicio.

Hasta el momento no hay precedentes de Ruzik contra Badosa, quien ha disputado dos veces la competición en China. En la primera, en el 2019, cayó en la clasificación contra la británica Heather Watson. Y en la segunda, el año pasado, alcanzó las semifinales, donde perdió ante la estadounidense Coco Gauff.