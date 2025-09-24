TENIS
Badosa ya tiene rival para su debut en Pekín
La española quiere repetir el gran papel de 2024 en la capital china
EFE
La tenista española Paula Badosa, número 18 del ránking del circuito WTA, debutará en el Torneo de Pekín, disputado sobre pista dura y en el que es la decimoctava cabeza de serie, contra la croata Antonia Ruzik, de 22 años y posicionada en el lugar 80 de la clasificación mundial.
Será en la ronda de treintaidosavos de final, a la que la raqueta balcánica ha accedido después imponerse por un doble 6-3 a la francesa Elsa Jacquemot, quien cometió doce dobles faltas y solo logró convertir una de las cinco pelotas de rotura de las que dispuso en un duelo donde cedió dos veces por manga su servicio.
Hasta el momento no hay precedentes de Ruzik contra Badosa, quien ha disputado dos veces la competición en China. En la primera, en el 2019, cayó en la clasificación contra la británica Heather Watson. Y en la segunda, el año pasado, alcanzó las semifinales, donde perdió ante la estadounidense Coco Gauff.
- Balón de Oro 2025: ganadores, puntuación y reacciones al premio de Dembélé y Aitana y la posición de Lamine Yamal
- El Ayuntamiento contradice al Barça y tumba la vuelta al Camp Nou
- El padre de Lamine estalla por el Balón de Oro: 'Aquí ha pasado algo raro
- Levante - Real Madrid en directo: alineaciones, horario y dónde ver
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Levante - Real Madrid
- Lamine lideró la 'operación Hamburguesa
- El parte médico de la operación de Gavi
- El Spotify Camp Nou es el estadio más seguro de España