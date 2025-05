Badosa: "Sé que voy a retirarme joven"

Convivir con las lesiones es una realidad que ha tenido que aceptar Paula Badosa. La tenista española analizó su momento actual en el tenis y habló sin complejos sobre una posible retirada en una entrevista concedida a 'Eurosport', teniendo en cuenta la lesión crónica que la persigue desde que se levanta hasta que se acuesta.

"Es una lesión crónica. Lo que pasa es que lo de esta vez es diferente, sigo teniendo controlado el dolor del lado derecho, pero ahora me viene de golpe y me toca el nervio. Es como una hernia que se ha movido, podría jugar con esto, el problema es que me está tocando el nervio. Con esto no puedo hacer ni vida normal", comentaba la número 9 del mundo.

Badosa estaba encontrando aquella versión que le hizo estar entre las mejores tenistas del planeta. La española empezó 2025 con un gran resultado en el Open de Australia, llegando a las semifinales y posicionándose como una de las candidatas al título, hasta que Sabalenka se interpuso en el camino. En agosto del año anterior, volvió a experimentar la sensación de ganar un título en Washington.

Badosa sufre por su nueva lesión en Miami / WTA

El WTA 500 de Mérida cortó de raíz el gran momento de Paula, que volvía al top-ten, y empezaba a dar miedo a sus contrincantes. La espalda volvió a pasarle factura, impidiéndole participar en Indian Wells y en Miami más allá de dos rondas. La española decidió parar y centrarse en recuperarse físicamente.

"En Miami recuerdo estar muy bien en el primer partido, llevaba una semana haciendo sets sin problema, pero a partir del sexto juego me vino un pinchazo y me volví loca. Soy una persona muy emocional, no sabía si el pinchazo era muy grave, si era de estrés o solo un mal gesto, en esos momentos estás perdida. Ahí pensé: o me retiro o intento seguir. Claro, que muchas veces no retirándote lo estás haciendo todavía peor. Hay veces que veo que no juego ni con la rival, es frustrante".

Paula Badosa y Aryna Sabalenka, en el Open de Australia / EFE

A sus 27 años, Paula no tiene reparo en hablar sobre una posible retirada. "Tener un carácter tan fuerte me ha ayudado a aceptar esto con el paso del tiempo, sé que me voy a retirar joven y al día siguiente iré directa al quirófano. Esto lo sé por la carrera que llevo y por los problemas que tengo en la espalda".

Baja también en Madrid

Por esos problemas tampoco pudo estar en Madrid, una cita que tenía marcada en el calendario. "Lo intenté hasta el final, pero si me levanto con dolor… ¿qué hago? Si juego aquí me hago más daño, eso significa que ya no se soluciona con una infiltración, igual me toca estar parada dos meses más, entonces ya no me veis hasta el US Open".

Paula Badosa no dejará de intentarlo hasta que alcance sus máximos objetivos. El principal es el de conseguir un Grand Slam, un propósito que no ve tan lejos sin lesiones y que ansía más que cualquier tenista. "Ganar un Grand Slam y retirarme al día siguiente. Lo firmo ya mismo".