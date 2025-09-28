Badosa se retira en Pekín

Malas noticias para Paula Badosa. La tenista catalana tuvo que retirarse de su duelo contra Karolina Muchova en el WTA1000 de Pekín, al resentirse de sus problemas físicos.

Badosa había regresado a la competición en esta gira asiática después de tres meses sin competir por una lesión en el psoas. Su último partido fue en el pasado Wimbledon y en su regreso la española se había probado en la eliminatoria entre España y Ucrania de la Billie Jean King Cup con buenas sensaciones pese a la derrota Svitolina. Ya en Pekín, resolvió con buenas sensaciones su debut en el torneo asiático, imponiéndose a la croata Antonio Ruzic por 3-6, 6-7.

Las perspectivas eran buenas para la tenista de Begur que el curso pasado alcanzó las semifinales del torneo, pero las molestias volvieron a aparecer. Tras los primeros juegos del primer set contra Muchova, Badosa empezó a sentir molestias en la zona de la ingle y el muslo izquierdos. Tras el quinto juego pidió un tiempo médico y fue atendida en la pista.

En el sexto juego el dolor se hizo más intenso y se pudo ver a la jugadora con lágrimas en los ojos. El desenlace parecía inevitable y al finalizar ese parcial decidió abandonar el partido cuando el marcador esta 4-2 en contra. De esta manera, Muchova alcanzó los octavos de final del torneo.