Tenis
Badosa recibe una invitación para jugar en Linz de camino a Roland Garros
La española jugará en este WTA 500 que se disputa en tierra batida, para acumular puntos y escalar en el ránking para evitar la fase previa del Grand Slam parisino
EFE
La tenista española Paula Badosa recibió una de las invitaciones que otorga el torneo austriaco de Linz, de categoría WTA 500, y que se disputa desde este domingo hasta el próximo 12 de abril.
Tanto el torneo como la jugadora hicieron oficial el anuncio en redes sociales. "Llega la gran estrella! Estamos encantados de dar la bienvenida a Paula Badosa al torneo este año en Linz!. Recibe una invitación especial para el cuadro principal. Bienvenida a Linz, Paula, estamos deseando verte", señala el evento austríaco.
"Hola WTA Linz, ¡qué gusto estar aquí por primera vez! ¡No puedo esperar a veros allí la semana que viene!", indica la española en redes sociales.
Paula Badosa está fuera de las cien primeras del ránking tras caer en la tercera ronda del torneo de Charleston contra la rusa Anna Kalinskaya. El objetivo de la que fue número dos del mundo es entrar en el cuadro principal de Roland Garros y no tener que jugar la fase previa del Grand Slam de París.
La española jugará en Linz, que se disputa en pista cubierta, en tierra batida, para acumular puntos y escalar en el ránking.
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