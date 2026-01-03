Badosa reaparecerá este domingo en Brisbane

No puede empezar mejor el año en el tenis español. Paula Badosa regresa al circuito tras varios meses de inactividad, dispuesta a dar un paso adelante en 2026. La catalana disputará el torneo de Brisbane, en el que todas las estrellas se reúnen para preparar el plato fuerte del mes de enero: el Open de Australia. Además, también jugará en la modalidad de dobles.

Badosa ocupa actualmente el número 25 del ranking WTA, ya que la mayor cantidad de puntos la defiende en los primeros meses del año. Por tanto, su ausencia desde el mes de septiembre no ha afectado en exceso a su posición en la clasificación, permitiendo que sea cabeza de serie en el primer Grand Slam del año. Ya tiene fecha de debut: será este próximo lunes día 5.

Paula Badosa, en el Open de Australia de 2025 / EFE

Al ser la cabeza de serie número 15 en el torneo, Paula se saltará la primera ronda, lo que le permitirá iniciar su andadura la próxima semana. Será contra la ganadora del partido entre la rumana Jacqueline Cristian y la checa Marie Bouzkova. Más difícil lo tendrá si accede a octavos, donde espera uno de los grandes nombres para este año: la kazaja Elena Rybakina.

"Estoy emocionada por competir de nuevo, sintiéndome confiada y lista para dar mi 100% otra vez. Mi objetivo principal es la consistencia: mantenerme saludable, competir al más alto nivel y disfrutar del proceso. Por supuesto, también quiero luchar por torneos importantes; eso siempre es un objetivo. Fuera de la pista, estoy deseando seguir creciendo y disfrutar del camino", comentaba Paula en una entrevista con 'AE World'.

Paula Badosa y Aryna Sabalenka, en el Open de Australia / EFE

La modalidad de dobles contará con una pareja de lo más mediática: el fenómeno 'Sabadosa', que vuelve a juntarse en una pista de tenis. La española y Aryna Sabalenka, número uno del mundo, se estrenarán ante el dúo formado por la rusa Liudmila Samsonova y la china Shuai Zhang. Una manera divertida de empezar el año, pero a la vez adaptándose con rapidez a las condiciones australianas.

"No ha sido un camino fácil"

"Actualmente estoy trabajando para ponerme en la mejor condición posible para 2026. He estado igual de enfocada en mi estado físico, nivel de tenis y condición mental. Creo que el equilibrio de estos tres pilares me ayudará a tener una temporada sólida y excelente", aseguraba la tenista, que quiere dejar atrás las lesiones y tener, por fin, un año 'limpio' en su carrera profesional.

"No ha sido un camino fácil. La presión y las expectativas son constantes, tanto dentro como fuera de la pista. Como mujer en el tenis profesional, muchas veces sientes la necesidad de demostrarte más, y al mismo tiempo te ponen a prueba de maneras que van más allá de lo deportivo. Ha habido altibajos, pero esas experiencias me han moldeado. Con el tiempo, he aprendido a confiar más en mí misma y a mantenerme fiel a quien soy, tanto como atleta como persona", finalizó.