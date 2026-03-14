Badosa se queda a las puertas de la final en Austin

No pudo ser. Paula Badosa se quedó sin final en el torneo de Austin después de caer ante una campeona de Grand Slam como la canadiense Bianca Andreescu (6-2, 3-6, 6-3) que vive un momento muy parecido al de la española. Lastradas por las lesiones, ambas jugadoras tratan de recuperar el ritmo y el gran tenis que atesoran y tras caer a las primeras de cambio en Indian Wells decidieron apuntarse al torneo de Austin.

Sin duda, ambas jugadoras son de largo las más talentosas de todo el cuadro y así lo demostraron en su semifinal, que acabó cayendo del lado de una Andreescu que hace ya varias semanas que anda jugando en torneos de menor categoría, encadenando varios triunfos consecutivos con los que consiguió levantar dos títulos en los primeros meses del año.

La que fue campeona del US Open en 2019 tendrá ahora la oportunidad de volver a levantar otro título después de mostrarse más acertada ante una Paula Badosa a la que se la notó ya algo fatigada en su cuarto partido en cuatro días, algo que no sucedía desde hacía muchos meses. Tras un primer set en que Badosa no mostró su mejor versión (6-2), Paula reaccionó en la segunda manga con un juego más sólido, conectando golpes ganadores y con menos errores no forzados que en el primer set para lograr el 3-6. Pero, finalmente, en el tercer set se empezó a notar el desgaste de la catalana y Andreescu logró llevarse la manga definitiva por 6-3.

Pese a ello, la aventura de la tenista española por Austin se puede dar por más que buena, viéndola por fin poder competir sin problemas físicos y disputar partidos de mucha calidad.

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Un gran paso en el objetivo de poder asentarse nuevamente en los cuadros finales de los grandes torneos y recuperar así un puesto que le permita volver donde su tenis merece.