Badosa - Putintseva: horario y dónde ver su debut en Indian Wells 2026 hoy por TV y en directo

Paula Badosa se enfrenta a Yulia Putintseva hoy miércoles 4 de marzo en la primera ronda de Indian Wells 2026. Después de su decepcionante paso por el Open de Australia y su retirada por lesión en Dubai, la de Begur acude a la gira americana con la firme intención de revertir su mal inicio de temporada.

Después de dejarse 700 puntos por el camino en el primer 'Major' de la temporada y quedarse fuera del top-100 del ranking WTA al no participar en Mérida, Badosa aterriza a Estados Unidos con la voluntad de comenzar a escalar posiciones en la clasificación.

Indian Wells, torneo en el que la catalana se coronó en 2021, se antoja como una oportunidad inmejorable de obtener puntos, ya que su retirada por lesión el año anterior propicia que cada ronda superada se traduzca en una ganancia limpia.

Paula Badosa, preparada para salir a escena en Indian Wells / EFE

A pesar de no afrontar el sorteo del cuadro principal desde una posición favorable, este no ha sido tan duro como cabía esperar para Badosa. La de Begur iniciará su andadura en el desierto californiano midiendo sus fuerzas ante la kazaja Yulia Putintseva, mientras que la danesa Clara Tauson ya espera en segunda ronda.

Yulia Putintseva, primera rival de Badosa en Indian Wells / EFE

¿A qué hora juega Badosa contra Putintseva en Indian Wells 20026?

El primer partido de Badosa en Indian Wells, en el que se enfrentará a Yulia Putintseva, se celebrará hoy miércoles 4 de marzo a partir de las 20:00 horas (CET).

¿Dónde ver el primer partido de Badosa en Indian Wells 2026 por TV y online?

En España, los partidos de Indian Wells 2026 se podrán ver por TV y online a través de Movistar + y todos sus canales del paquete de Deportes.

