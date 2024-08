Badosa presenta su candidatura para el US Open

La carrera de Paula Badosa ha dado un giro radical. Tras una etapa más que complicada en la que las lesiones le han impedido disfrutar sobre la pista, la catalana ha logrado darle un vuelco a esta situación. El pasado domingo cayó en las semifinales del WTA 1.000 de Cincinnati ante la estadounidense Jessica Pegula por 6-2, 3-6 y 6-3 en una hora y 53 minutos. De esta manera, se queda a las puertas de poder disputar la final del prestigioso torneo.

Pero Badosa puede sacar conclusiones muy positivas de su paso por Cincinnati. La catalana está firmando una fantástica gira veraniega por Norteamérica, en la que ha mostrado un gran juego ofensivo y arrollando a sus rivales. La catalana llegó a las semifinales ante Pegula sin haber perdido ni un solo set.

Cincinnati fue la confirmación de su gran estado de forma. Dos semanas atrás, Badosa logró conquistar el WTA 500 de Washington ante la checa Marie Bouzkova. Ese triunfo significó un antes y un después para Paula. La nacida en Manhattan volvió a 'tocar plata' tras dos años alejada de los trofeos. Washington fue el primer título que conquistó desde Sydney 2022.

La propia Badosa confirmó que esa victoria significó una nueva etapa en su carrera: "Creo que estoy en camino, no quiero decir que haya vuelto porque no lo sé, quiero ponerme a prueba un poco más, pero pienso que estoy en camino. Lo más importante es que estoy motivada, que mi cuerpo responde. De algún modo, podemos decir que he vuelto", explicó.

Tras las buenas sensaciones que tuvo en Wimbledon y su estratosférico torneo en la capital de Estados Unidos, Cincinnati era la prueba de fuego antes del esperado US Open. Pese a la amarga derrota en semifinales, Badosa ha continuado su buen momento de juego batiendo a rivales de altura como Putintseva, Kalinskaya o Pavlyuchenkova.

BADOSA VUELVE A SER BADOSA

Ahora llega el examen más esperado. El US Open será la sede en la que la número 27 del mundo buscará reafirmar su gran estado forma. No hay mejor torneo que un Grand Slam para enseñar al mundo del tenis que Paula Badosa vuelve a ser Paula Badosa. Aunque el Grand Slam de Estados Unidos nunca ha sido su fuerte. En ninguna edición ha logrado superar la segunda ronda y, la pasada temporada, debido a sus problemas con las lesiones, no pudo disputarlo.

Paula Badosa campeona del torneo WTA 500 de Wasghington tras vencer a la checa Bouzkova. / EFE/EPA/WILL OLIVER

De esta manera, la catalana buscará, ahora sí, dejar atrás una etapa para olvidar y enseñar en el US Open que la mejor Badosa está de vuelta. El tiempo dictará si volveremos a ver aquella Paula que lideraba la élite del tenis en 2022. Aquel año tuvimos su mejor versión, en la que llegó a ser la número dos del mundo y, durante 2021 y 2022, logró conquistar Indian Wells, Belgrado y Sydney.

Además, iniciará su aventura en el Grand Slam norteamericano como cabeza de serie, por lo que evitará en las primeras rondas a las rivales más temibles.