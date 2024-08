Badosa pone fin a su calvario y despierta la ilusión

Paula Badosa pone fin a un calvario que duró más de lo esperado. Tras más de dos años sin lograr un título ni disputar una final, la catalana volvió a proclamarse campeona. Washington ha sido la sede en la que ha vuelto a tocar la gloria y, de esta manera, deja atrás una etapa en la que no ha podido disfrutar del tenis.

Este domingo Badosa se impuso en la final del WTA 500 de Washington ante la checa Marie Bouzkova por 6-1, 4-6 y 6-4 en 2 horas y 24 minutos. Fue una final de infarto, en la que tuvo que suspenderse el partido hasta en dos ocasiones debido a la tormenta eléctrica que sigue sacudiendo en el país norteamericano.

Badosa no conquistaba un torneo WTA desde Sídney 2022. Hasta este encuentro, la catalana ha vivido en el ostracismo debido a unas lesiones que le han impedido competir al máximo nivel. De esta manera, pone fin a años en que las molestias le hicieron renunciar a importantes Grand Slams, como Roland Garros, tras su fractura en la vértebra o a verse obligada a retirarse en la segunda ronda de Wimbledon. Pero 2024, pese a sus dificultades, ha sido el año en el que la catalana ha empezado a ver la luz al final del túnel. Pese a no desprenderse del todo de sus molestias en el arranque del año, Wimbledon 2024 fue el primer soplo de aire fresco. Badosa mejoró sus sensaciones, llegando a los octavos de final, pero Washington ha sido su fecha clave.

"PODEMOS DECIR QUE HE VUELTO"

La catalana reconoce que esta victoria puede ser un antes y un después en su carrera: "Creo que estoy en camino, no quiero decir que haya vuelto porque no lo sé, quiero ponerme a prueba un poco más, pero pienso que estoy en camino. Lo más importante es que estoy motivada, que mi cuerpo responde. De algún modo, podemos decir que he vuelto".

Badosa, además, tras terminar el encuentro, miró al pasado y valoro positivamente lo vivido en Estados Unidos: "Hace un año estaba en el sofá, así que hay una gran diferencia. Ahora soy una atleta de nuevo, ganar un título más de dos años después significa mucho. Lo que también significa es que jugué cuatro finales y gané las cuatro, eso lo tenía mente durante el tercer set, sabía que era capaz de hacerlo de nuevo en otra final, aunque me presionara."

SU RENUNCIA A LOS JUEGOS

Para disputar el torneo, antes tuvo que renunciar a los Juegos de París. Fue una decisión difícil para ella, en la que tuvo que decir 'no' a una cita muy especial. Su decisión fue lógica, teniendo en cuenta que el cambio de superficie a tierra batida era más que perjudicial para su lesión y debía sumar los máximos puntos posibles para volver a ser cabeza de serie en los próximos torneos.

Badosa suma unos 500 puntos que provocan que, después de mucho tiempo, vuelva a estar entre las 40 mejores jugadoras del mundo. Pero esta victoria va más allá de títulos y puntos, esta conquista significa el inicio de una ilusionante etapa para una jugadora que ha vivido un auténtico calvario.