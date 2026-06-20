Badosa ya solo piensa en Wimbledon

Tras su paso por el torneo de Berlín, donde alcanzó los cuartos de final, Paula Badosa ha decidido darse de baja del torneo de Bad Homburg, donde este sábado tenía que afrontar la primera ronda de la fase previa.

Tras el esfuerzo realizado en la capital alemana, la tenista española ha alegado una lesión en la pierna para no afrontar su duelo previsto ante la austríaca Krauss. Así pues, Badosa ya piensa en preparar el torneo de Wimbledon, que arranca el lunes 29 de junio.

A la capital londinense llegará con mucha confianza después de ver como en Berlín pudo recuperar las buenas sensaciones con su tenis, que la llevaron a poder derrotar en octavos de final a Coco Gauff, con remontada incluída.

Paula Badosa, en Berlín / X

Su aventura no pudo ir más allá de los cuartos, donde cedió ante la checa Noskova, pero de la hierba alemana salió con el triunfo más esperado, el de la recuperación mental. Por lo menos eso dio a entender su emoción después de su victoria contra Gauff, donde explicó que tras casi un año de calvario se sintió de nuevo jugando el tenis que tanto deseaba desde hacía muchos meses.

Una recuperación muy necesaria con vistas a poder conseguir algunas victoria en Wimbledon, que serían muy importantes para empezar a dejar atrás las posiciones tan hundidas del ranking que desde hace semanas ostenta la española.

Badosa celebra el triunfo ante Gauff / EFE

No será sencillo poder tener alegrías sobre la hierba del All England Club, puesto que Badosa entró como la penúltima directa por ranking aprovechando las muchas lesiones de tenistas por encima suyo. Ello le conllevará a buen seguro un camino lleno de nombres potentes, pudiendo topar ya con alguno de ellos en su estreno.

Pese a ello, la confianza conseguida en los últimos días y la tranquilidad de saber que no tiene nada que defender, pueden y deben ayudar a una Paula que tenis tiene de sobras para poder remontar una situación que empieza a ser cada vez más difícil de lidiar.