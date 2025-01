Badosa: "Estoy orgullosa y contenta"

Paula Badosa analizó en rueda de prensa su abultada victoria por 6-1 y 6-0 ante la australiana Talia Gibson en la segunda ronda del Abierto de Australia y dijo que se siente "orgullosa y contenta de su forma de jugar" este miércoles.

Fue la victoria más rápida de la española desde que debutó como profesional en 2015, en tan solo 48 minutos, lo que llenó de orgullo a la tenista: "Siempre hay una primera vez, he jugado muy bien y con las ideas claras, rápida y atenta".

Marta Kostiuk, su próxima rival

Badosa también se deshizo en elogios hacia su próxima rival, la ucraniana Marta Kostiuk, de la que destacó su soltura en los grandes partidos y su talento y condiciones para ser 'top 10' en el futuro. "Será una gran batalla", señaló.

La tenista fue preguntada por la derrota de Stefanos Tsitsipas, su pareja y número 12 del mundo: "No está en su mejor momento, pero volverá, es increíble tenerle a mi lado, me inspira mucho y me da muchos consejos. Ha estado conmigo cuando no me podía ni mover por mi lesión de espalda".