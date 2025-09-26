Badosa - Muchova: horario y dónde ver el partido del WTA 1000 de Pekín 2025 por TV, online y en directo

Paula Badosa se enfrenta a Karolina Muchova este domingo 28 de septiembre en tercera ronda del WTA 1000 de Pekín 2025. Te contamos a qué hora juega Badosa su próximo partido y cómo verlo por televisión y online desde España.

Después de varios meses fuera del circuito por culpa de una rotura en el psoas durante el WTA de Berlín, que le obligó a jugar lastrada en Wimbledon, Paula Badosa dejó muy buenas sensaciones en su estreno en Pekín. La catalana doblegó en dos sets a la croata Antonia Ruzic (6-3 y 7-6) para avanzar hacia la siguiente ronda del torneo.

La próxima rival de Paula Badosa en el WTA 1000 de Pekín 2025 será Karolina Muchova, la número 15 del ranking WTA. La checa viene de vapulear en segunda ronda a la rumana Sorana Cistea (6-2 y 6-3).

El camino de Badosa en Pekín ya ha comenzado a complicarse, pero la dificultad se elevará exponencialmente con el paso de las rondas. Sin ir más lejos, su próxima rival en unos hipotéticos octavos apunta a ser la estadounidense Amanda Anisimova, tercera cabeza de serie del torneo.

¿A qué hora juega Paula Badosa contra Muchova en el WTA 1000 de Pekín 2025?

El partido entre Paula Badosa y Karolina Muchova, correspondiente a la tercera ronda del WTA 1000 de Pekín 2025, se disputará este domingo 28 de septiembre en un horario todavía por determinar.

¿Dónde ver hoy por TV y online el partido entre Badosa y Muchova en España?

En España, todos los partidos de Paula Badosa en el WTA 1000 de Pekín 2025 se se podrán ver por TV y online a través de las plataformas de pago Tennis Channel y WTA TV.

Tennis Channel España se puede ver por suscripción a través de la plataforma www.tennischannel.com y en streaming gratuito en Samsung TV Plus, LG y Orange.