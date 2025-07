Badosa no levanta cabeza y confirma su nueva lesión: "Son tiempos complicados para mí"

Paula Badosa está viviendo uno de los momentos más complicados de su carrera. Si la española parecía haber dejado atrás las dolencias físicas durante el inicio de 2025, lo cierto es que los fantasmas de las lesiones siguen persiguiendo a Paula, que ha actualizado este lunes su estado en un sincero mensaje en redes sociales.

Badosa tuvo que retirarse este pasado sábado de la Copa de la Reina celebrada en Huelva debido a una nueva lesión. La española se jugaba el título ante Jessica Bouzas, aunque tuvo que abandonar en mitad del partido al sentir dolencias en el psoas. "Lo he dado todo en el primer set, pero no voy a poder continuar. Quiero pedir disculpas", explicó a los asistentes. "Estoy pasando momentos muy difíciles", reconoció.

El psoas, un nuevo contratiempo

El estado físico de la española volvía a hacer encender las alarmas y ha sido este lunes cuando Badosa ha confirmado las sospechas; después de semanas de mucha exigencia con la disputa de Wimbledon entre medias, la española ha sufrido una nueva lesión que la mantendrá apartada de las pistas durante unas semanas.

Así lo ha comunicado Paula en un mensaje por redes sociales: "He estado un poco desconectado últimamente, pero quería actualizarles sobre mi situación actual. He estado pasando por momentos difíciles últimamente… Desafortunadamente, tengo una rotura en el psoas desde antes de Wimbledon, y eso me mantendrá fuera de competición durante algunas semanas más", explicó. "Son tiempos realmente complicados para mí, pero sigo con la esperanza de que las cosas mejoren pronto y que la luz al final del túnel empiece a brillar. Gracias a todos por el inmenso apoyo".

Nuevo calvario y lesión para Badosa: "Son tiempos complicados para mí" / @paulabadosa

La española vuelve a verse limitada por una nueva lesión, esta vez en un psoas que se añade a sus conocidas dolencias de espalda que lleva arrastrando los últimos tiempos. Paula deberá mantenerse apartada de las pistas durante un tiempo para intentar recuperarse físicamente en un nuevo contratiempo para la española cuando parecía haber alcanzado un gran momento tenístico capaz de hacerle competir contra cualquier tenista del circuito.