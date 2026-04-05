A Badosa se le acaban las opciones para Roland Garros

La caída de Paula Badosa en el ranking, además de afectar en lo mental, también lo hace en el aspecto deportivo. Sobre todo en el contexto de Grand Slams, donde la clasificación directa para el cuadro es fundamental. La tenista española está situada en una zona de riesgo y deberá hacer un buen papel en el torneo de Linz para alejar unos posibles fantasmas.

Paula ha recibido una 'wild card' de la organización para disputar el torneo austríaco; será la primera vez que juegue en Linz. La propia jugadora se mostró "contenta de disputar este torneo por primera vez". De esta forma, tendrá la oportunidad de sumar puntos, ya que no defiende ningunos, para escalar posiciones en el ranking y respirar tranquila de cara al corte para Roland Garros.

Paula Badosa, el año pasado en Roland Garros / EFE

Y es que para el Grand Slam parisino acceden un total de 128 tenistas: 104 lo hacen de manera directa por clasificación en el ranking, 16 por fase previa y ocho a través de 'wild cards'. Por tanto, es necesario que la española esté entre las 104 mejores jugadoras del momento para al menos formar parte de la primera ronda en París. Por mucho que le toque una cabeza de serie en el intento.

Pero quizá ni así sea necesario. Y es que, aunque Badosa fuera número 102, podría quedar fuera del cuadro final. El motivo es que varias tenistas con ranking inferior a la española podrían utilizar el protegido si han estado lesionadas durante un largo tiempo del pasado año. Si lo utilizaran varias de ellas, el corte podría bajar por debajo del número 100.

Ahora mismo, Badosa ocupa la posición número 102 en la clasificación WTA. En el último torneo, concretamente en Charleston, cayó en los octavos de final ante Anna Kalinskaya, aunque dejó buenas sensaciones en las rondas previas y superó a una de las cabezas de serie, como Maria Sakkari. La máxima favorita para Linz será la rusa Mirra Andreeva.

¿Contra quién debutará en Linz?

La realidad es que estando entre las 104 mejores, debería bastarle a Badosa para estar en Roland Garros, ya que muchas jugadoras acusan la exigencia de la gira de tierra y se lesionan por el camino. Sin embargo, Linz es la última bala para la española, ya que el corte se efectuará el próximo lunes 13 de abril.

Badosa se enfrentará en su debut en Linz a otra jugadora que ha sido invitada por el torneo: Lilli Tagger. A sus 18 años, ocupa la posición número 108 del mundo, por lo que prácticamente es una rival directa para hacerse con un billete para la capital francesa. Si ganara esta ronda, llegaría el primer hueso duro del cuadro, como es Lidumila Samsonova, tercera cabeza de serie.