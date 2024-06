¿Por qué Badosa no va a los Juegos Olímpicos?

Paula Badosa no representará a España en los Juegos Olímpicos. Así lo ha anunciado este miércoles Anabel Medina, seleccionadora nacional de tenis femenino, en un acto celebrado en las instalaciones del RCT Barcelona, donde se ha anunciado la lista de jugadores que viajará a París.

"A Paula le hubiese gustado estar, pero no podía entrar por su ranking actual, ya que está fuera de las cien primeras, y debía utilizar su ranking protegido. Pero nos ha explicado que solo le quedan dos ranking protegidos para el resto del año y los Juegos Olímpicos no reparten puntos. Para ella, ha sido una decisión difícil", ha confirmado Medina.

Badosa se encuentra actualmente en el número 118 del ranking de la WTA. Si la catalana se encontrara entre las cien mejores del mundo, no hubiera necesitado el ranking protegido para poder ir a los Juegos Olímpicos. Cabe recordar que el ranking que mantiene anterior a la lesión que sufrió es el puesto 34 mundial.

Por tanto, la ex número dos del mundo gastará sus dos rankings protegidos en los dos Grand Slams que quedan esta temporada: Wimbledon y US Open. Badosa ha comunicado en redes sociales que su espalda no puede responder a la exigencia de cambiar de superficie.

"Debido al calendario y cambios de superficie, mi espalda no puede responder a esa exigencia. Me gustaría que mi situación profesional fuera diferente, pero desde esta lesión, me tengo que tomar mi carrera de otra manera, y renunciar a cosas muy difíciles para mí. Y no me queda otra que aceptarlo", ha escrito la catalana en su perfil de Instagram.

Dos tenistas femeninas a París

Ante esta situación, España irá a París con tan solo dos tenistas femeninas: Sara Sorribes, número 55 de la WTA, y Cristina Bucsa, número 67. Ambas jugarán tanto el cuadro individual como el de dobles. Badosa, en cambio, intentará sumar puntos en los torneos oficiales de la WTA, ya que los Juegos no reparten puntos.

En el cuadro masculino, Alcaraz y Nadal liderarán al equipo español, tanto en individuales como en dobles, donde serán pareja. El otro dúo en dobles estará formado por Marcel Granollers, número 1 del mundo, y Alejandro Davidovich o Pablo Carreño.