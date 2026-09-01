Badosa y Jódar arrancan el US Open en la 'pista de la marihuana': "Es como la casa de Snoop Dogg"

Tras el regreso triunfal de Carlos Alcaraz, este martes será el turno para el debut de Paula Badosa y Rafa Jódar, que lo harán con un denominador común; la pista.

Ambos tenistas españoles jugará su partido de primera ronda en la pista 17, conocida por una peculiaridad que no gusta mucho a los jugadores. La pista en cuestión queda justa al lado de Corona Park, un sitio donde es habitual que se concentren varias personas para consumir marihuana, lo que lleva el olor hasta la pista.

La pista 17 del US Open / US Open

Tal es así que ya en anteriores ediciones algunos jugadores como Alexander Zverev alzaron la voz para presentar su queja. De hecho, el alemán llegó a asegurar que la pista huele "como la sala de estar de Snoop Dogg". Tras pasarse por la cancha 17, el actual número uno del torneo dejó claro que el olor es muy fuerte en toda la pista, algo que molesta en la práctica del tenis.

Lejos de arreglarse el problema, parece que todo sigue igual porque la británica Katie Boulter, que jugó este pasado domingo en la primera jornada del torneo en la misma pista 17 también manifestó su queja.

"He percibido ese olor durante un partido. Es algo que no me gustaría oler. Intento concentrarme y, obviamente, eso me saca de mi burbuja. Podríamos prescindir de ello; no necesitamos distracciones" explicó Boulter tras su victoria de primera ronda.

DEBUTS EXIGENTES

Peculiaridades a banda, tanto Badosa como Jódar tendrán partidos duros en su estreno en el torneo. Para la tenista de Begur su rival será la australiana Kasatkina, en la primera piedra en un duro camino que la puede llevar a verse las caras en segunda ronda con Coco Gauff.

Badosa celebrando un punto / EFE

Para Jódar, su favoritismo es teóricamente mayor ante el también australiano Kokkinakis, un rival muy mermado por las lesiones, aunque con un gran tenis cuando su cuerpo rinde al 100%.

El madrileño llega por primera vez al cuadro final del US Open después de haber completado una gira de gran nivel en la previa al torneo, algo muy distinto a Badosa, que no pudo participar en ningún torneo previo.

La catalana no compite desde su gran paso por la tierra batida donde consiguió encadenar buenos resultados en varios torneos para salir del puesto 150 de la clasificación e instaurarse de nuevo en el Top 100, lo que le dio acceso a este último Grand Slam de la temporada.

Tanto Rafa como Paula encaran este US Open sin ninguna obligación y con una gran oportunidad de seguir sumando y escalando en sus respectivas realidades.