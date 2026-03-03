Badosa ya tiene hoja de ruta para realzar el vuelo

Paula Badosa vuelve a la acción en uno de los sitios más especiales para ella en el circuito. La tenista española tratará de recuperar la sonrisa en pista en Indian Wells, donde ya conoce su camino.

Debut ante la kazaja Putinseva y la danesa Clara Tauson en segunda ronda, en un camino bastante aceptable teniendo en cuenta que partía fuera de las cabezas de serie.

Más allá de las dos primeras rondas, Badosa puede encontrarse con Alexandrova, Paolini, Gauff, Sabalenka y Swiatek en un hipotético camino hasta el título que ya levantó en 2021.

La española acude al desierto californiano después de volver a verse obligada a retirarse en su encuentro en el torneo de Dubái ante Svitlonia, en un nuevo revés físico en sus aspiraciones.

La baja posterior en el torneo de Mérida la hizo caer hasta más allá del Top 100. Pese a ello, la española acude a Indian Wells llena de moral y con ilusiones renovadas para intentar realzar el vuelo y tratar de dejar los problemas físicos a un lado de una vez por todas.

En su puesta a punto, Badosa se ejercitó junto a Coco Gauff con una gran versión de la española, a la que se la vio competir sin fisuras con una de las mejores raquetas del mundo.

Este martes la española volverá a entrenarse con otra de las grandes del circuito como Madison Keys, en su última prueba antes de entrar en acción en el cuadro final de Indian Wells.