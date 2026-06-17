Badosa: "Por fin me he vuelto a ver a mí misma en pista"

La victoria de Paula Badosa ante Coco Gauff va mucho más allá de un triunfo que pone de nuevo a la española en los cuartos de final del WTA 500 de Berlín. El triunfo ante la número siete del mundo supone una demostración tanto externa como propia de tener todavía capacidad de jugar y competir contra las grandes tenistas del tenis actual.

Un triunfo que se demostró lo importante que fue por la reacción de la propia Badosa tras el partido, rompiendo a llorar sin poder casi hablar en la entrevista post partido. “Puedes ver que estoy muy emocionada. Ha sido muy duro. Hace un año aquí me lesioné y desde entonces no he podido jugar de manera constante. He pasado por mucho profesionalmente, pero también personalmente. Verme a mí misma jugando de nuevo a este nivel significa mucho para mí" explicó Badosa emocionada mientras el pública respondía con aplausos y coreando su nombre.

Badosa superó a Gauff en Berlín / EFE

Son dos victorias consecutivas sobre la hierba alemana, algo que no conseguía desde el pasado mes de abril en Charleston, en el inicio de la gira de tierra batida. Cierto es que la situación de la española en el ranking sigue siendo todavía muy preocupante, pero más allá de los números lo importante fue poder verla competir de nuevo contra una de las mejores tenistas del momento.

"Sé que solo son un par de partidos, pero para mí es más el nivel que jugué hoy contra Coco. Ella empezó increíblemente bien y yo seguí creyendo. Creo que finalmente me vi a mí misma en la pista hoy" admitió Badosa, que ahora buscará seguir alargando su alegría en Berlín ante Parry o Noskova, que serán su rival en los cuartos de este próximo viernes.

A las puertas de Wimbledon, la tenista española ha dado el paso esperado, rompiendo con un año de calvario y demostrando que vuelve a estar lista para ser la Paula que cautivo el tenis mundial.