Badosa - Grabher: horario y dónde ver el debut en el Mutua Madrid Open por TV gratis y en directo

Paula Badosa está de vuelta. Después de un inicio de 2026 realmente complicado para la tenista española, que ha caído fuera del Top-100 del ranking WTA, Paula regresa a casa para disputar el Mutua Madrid Open, donde ha entrado gracias a una 'wild card'.

Es un torneo realmente crucial el que afronta la española estos días en Madrid. Badosa necesita urgentemente recuperar sensaciones y victorias tras las últimas decepciones vividas en pista, y qué mejor manera que hacerlo en Madrid delante de su gente. Paula sabe que no está para grandes cosas estos días en la capital, pero se marca el objetivo de superar rondas y recuperar su mejor tenis fuera de las lesiones.

Badosa en Miami / Europa Press

Su rival en primera ronda será la austríaca Julia Grabher, una tenista de ranking similar al suyo. Será la primera piedra de un camino lleno de peligros hacia etapas finales del torneo, pero Badosa se muestra confiada en que, si las lesiones la respetan, es capaz de demostrar ante su gente que todavía puede ser candidata a títulos importantes en todas las superficies.

Horario del Badosa - Grabher del Mutua Madrid Open

El partido entre Paula Badosa y Julia Grabher de primera ronda del Masters 1000 de Madrid se disputará este martes 21 de abril en el tercer turno de la Manolo Santana, la pista central del torneo, por lo que dará comienzo no antes de las 14:00 horas (CET).

Dónde ver el Badosa - Grabher del Masters 1000 de Madrid en directo y gratis

En España, todos los partidos del Mutua Madrid Open 2026 se podrán ver gratis por TV a través de La 1 y Teledeporte y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa para seguir la presente edición del Mutua Madrid Open es la plataforma de pago Movistar+, que ofrece una cobertura completa del torneo a través de los diferentes canales de su paquete deportes.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mutua Madrid Open 2026 a través de nuestras narraciones en directo, así como con las crónicas de los principales partidos y las mejores declaraciones de los protagonistas.