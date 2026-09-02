Badosa y su estreno agónico: "Lo he pasado fatal. He dormido cuatro horas"

Pese a la comodidad del marcador final, el estreno de Paula Badosa en el US Open ha sido de todo menos plácido. La tenista de Begur arrancó cerca de la madrugada española de este pasado martes su encuentro ante la australiana Daria Kasatkina y lo tuvo que cerrar este miércoles por las lluvias que azotaron la pasada jornada en Nueva York.

Ya se paró una vez durante el inicio del partido y pese a que la española lideró muy fácil el duelo desde el inicio, no pudo cerrarlo antes de que el diluvio dejara sin posibilidad de poder jugar más. Tres pelotas tuvo Paula para haber acabado el partido, pero sin conseguir cerrar ninguno de ellos, se vio obligada a irse a dormir sin poder tener la victoria en su mano.

"Lo he pasado fatal. Solo he podido dormir cuatro horas porque estaba nerviosa. Sabía que dependía de mí, pero si cerrar un partido siempre es lo más difícil, lo es todavía más empezar un partido para cerrarlo" explicaba feliz tras el encuentro Badosa, que ahora se las verá con una de las grandes favoritas al título, Coco Gauff.

Pese a los nervios y a dejar escapar tres pelotas de partido más en la reanudación, la de Begur supo encontrar la fiabilidad en el saque y poder cerrar finalmente el partido en poco más de cinco minutos. Cosas del tenis y de la lluvia de Nueva York.

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"Me ha costado mucho, pero el saque me ha ayudado muchísimo hoy" cerró una orgullosa Paula, que ya mira a la cita de este próximo viernes de madrugada hora española (01:00 horas) donde le espera el gran reto en la Artur Ashe, la majestuosa pista central del US Open.