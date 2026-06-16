Badosa se estrena a lo grande en Berlín

Paula Badosa volvió a saborear una victoria dos meses después y dio un importante paso adelante en el torneo de Berlín, donde superó con autoridad a la neerlandesa Suzan Lamens por 6-3 y 6-2 para clasificarse para la segunda ronda.

La española, que accedió al cuadro gracias a una invitación de la organización, ofreció una actuación sólida sobre la hierba alemana y puso fin a una preocupante racha de resultados que se prolongaba desde principios de abril.

Badosa necesitó únicamente 74 minutos para deshacerse de una rival procedente de la fase previa y situada en el puesto 134 del ranking WTA, en un encuentro en el que destacó especialmente con el servicio, conectando hasta ocho saques directos.

La victoria supone un alivio para la catalana, que no conseguía ganar un partido desde el pasado 1 de abril, cuando derrotó a la griega Maria Sakkari en la tercera ronda del torneo de Charleston.

Desde entonces, los resultados no habían acompañado. Badosa cayó en su estreno en los torneos de Linz, Stuttgart, Madrid y, ya sobre hierba, también había sido eliminada en primera ronda de 's-Hertogenbosch frente a la ucraniana Daria Snigur.

Por eso, el triunfo en Berlín representa mucho más que un simple pase de ronda. También supone una inyección de confianza en un momento clave de la temporada, a pocas semanas del inicio de Wimbledon.

La exigencia aumentará considerablemente en la siguiente ronda. Allí le espera Coco Gauff, quinta cabeza de serie del torneo y una de las principales favoritas al título.

La estadounidense pondrá a prueba el nivel real de una Badosa que busca recuperar continuidad competitiva y volver a acercarse a la versión que la llevó a instalarse entre las mejores jugadoras del circuito.

Por el momento, la española ya ha dado el primer paso: volver a ganar. Ahora intentará prolongar esa recuperación ante una de las grandes figuras del tenis mundial.