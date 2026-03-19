Badosa se dispara en Miami

Paula Badosa ha arrancado a las mil maravillas su aventura en Miami con una brillante victoria ante la bielorrusa Aliksandra Sasnovich (7-5 y 6-3). Después de su gran andadura por el torneo de Austin, donde aprovechó para coger ritmo, la española se ha dado una gran alegría tras superar la primera ronda en Miami.

En un primer set de idas y venidas, Badosa ha podido cerrar a su favor un parcial que ha acabado marcando el ritmo del partido. Apoyada en su gran servicio, con 11 saques directos, pudo poner el partido a su favor trs una hora de batalla, que le dejó en bandeja el triunfo.

Más rápido fue el segundo set, en el que le valió una sola rotura en el tramo final para acabar de dar la puntilla a su rival, que pese superar la fase previa, se vio superada por el ritmo agresivo de la española, que cerró como no podía ser de otra manera con un último saque directo para poner rumbo a segunda ronda.

Allí se topará con una de las grandes promesas del tenis femenino como es Iva Jovic. La joven tenista estadounidense de todavía 18 años será la segunda rival de Badosa, que busca igualar el resultado del pasado año donde tuvo que retirarse antes de la tercera ronda del torneo.

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Jovic destacó en el Open de Australia alcanzando los cuartos de final en una demostración del talento que atesora. Prueba de fuego para comprobar la recuperación de Paula Badosa.