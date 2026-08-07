Badosa dispara las alarmas con fotos en el hospital: ¿adiós al US Open?

Paula Badosa ha hecho saltar las alarmas con una serie de fotografías publicada en redes sociales. En ellas se ve a la tenista en un hospital, con una bata, y en otra enseñando la comida de una bandeja. Unas imágenes a las que ha dado explicación: "Una pequeña intervención que llevaba arrastrando tiempo y necesitaba parar para recuperarme bien", publicó.

La tenista catalana está en gran momento de tenis en las últimas semanas. Ha tenido continuidad en el aspecto físico y los resultados también han acompañado: campeona en el torneo de Bastad, finalista en Iasi y cuartofinalista en el WTA de Hamburgo. Aunque estos éxitos se hayan producido en la superficie de arcilla, se ve capacitada para plasmarlos del mismo modo sobre la pista dura.

"Hemos hecho una gira en tierra después de Wimbledon, en la que hemos jugado muchos partidos, y hemos visto que el físico de Paula responde, que era lo más importante. Sumar partidos era una cosa que buscábamos en estos torneos, que tampoco es fácil porque las condiciones son diferentes, más lentas. Cada partido es una batalla, es más físico", aseguró su entrenador, Pol Toledo, en una entrevista para 'Eurosport'.

Paula Badosa no pudo estar en la pasada edición del US Open, aunque en 2024 despertó la ilusión en el país tras alcanzar los cuartos de final en Nueva York. Allí cayó contra Emma Navarro, después de un gran colapso en el segundo set. Sin embargo, se quedaba con lo positivo: había competido contra las mejores y su nivel no paraba de crecer y de crecer.

Badosa celebrando el título en Bastad / BJORN LARSSON ROSVALL - EFE

Una realidad que volvió a disiparse mediante las constantes lesiones. Y ahora regresa al punto de partida. Afrontará uno de los torneos más especiales en el calendario (Paula nació en Nueva York), con el objetivo de volverse a sentir una jugadora de un nivel 'top 10'. No será fácil, pero contará con el apoyo del público y la ilusión de ver cuál es el resultado de todo su sufrimiento.

Sin fase previa del US Open

"Ahora descansando un poco, porque sí que es verdad que después de esta gira, y ahora con Monterrey y el US Open, queremos jugar una gira un poco más larga, hasta fin de año. Así que nos ha ido bien parar y preparar un poco la pista rápida, que era lo que necesitaba también. Su último torneo en esta superficie fue hace mucho, en Miami", analizó su entrenador.

Gracias a los últimos resultados, Badosa no necesitará jugar la fase previa del US Open y entrará directamente al cuadro principal. Una de las prioridades que tenía la tenista para mantener su físico y tener un mayor descanso en este mes de agosto.