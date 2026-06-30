Badosa se despide de Wimbledon de la forma más cruel y dolorosa

Paula Badosa se quedó a las puertas de la segunda ronda de Wimbledon tras protagonizar una dolorosa derrota ante Emma Navarro. La española llegó a dominar por 5-2 en el tercer set, pero terminó cediendo por 4-6, 6-3 y 7-5 ante la estadounidense después de 2 horas y 23 minutos de batalla.

La derrota resulta especialmente amarga por la forma en la que se produjo. Badosa tuvo el encuentro bajo control durante buena parte del set definitivo e incluso dispuso de la oportunidad de cerrar el partido con su servicio. Sin embargo, la reacción de Navarro cambió por completo el rumbo del duelo.

La española arrancó el encuentro con personalidad. A pesar de cometer cuatro dobles faltas y verse obligada a salvar varias bolas de break, supo aprovechar sus oportunidades. Un único quiebre en el noveno juego fue suficiente para adjudicarse el primer parcial por 6-4.

Badosa ante Navarro / EFE

La segunda manga fue mucho más equilibrada. Ambas jugadoras protegieron sus respectivos servicios hasta que Navarro encontró el primer resquicio en el sexto juego. La estadounidense aprovechó varios errores de Badosa para romper el saque de la catalana y encaminar el set hacia el 6-3 que igualaba el encuentro.

Lejos de venirse abajo, Badosa reaccionó en el inicio del tercer parcial. Mostró carácter, mantuvo la intensidad y consiguió una valiosa rotura en el cuarto juego que le permitió colocarse con una ventaja de 5-2 y el partido prácticamente encarrilado.

Sin embargo, cuando parecía tener el pase a segunda ronda en el bolsillo, todo cambió.

Navarro elevó su nivel en el momento decisivo, comenzó a jugar con mayor agresividad y encontró dudas en el juego de la española. La estadounidense recuperó una de las roturas y posteriormente volvió a quebrar el servicio de Badosa para igualar el marcador.

Badosa celebra ante Navarro / EFE

A partir de ahí, el encuentro tomó una dirección completamente distinta. La número 24 del mundo enlazó cinco juegos consecutivos, culminando una remontada que dejó sin respuesta a la española y sellando su clasificación para la segunda ronda con el definitivo 7-5.

Para Badosa supone una nueva decepción en Wimbledon, un torneo donde nunca ha conseguido superar la cuarta ronda. Tras la eliminación en primera ronda del año pasado, la catalana volvió a quedarse sin premio en Londres pese a haber tenido la victoria muy cerca.

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Por su parte, Emma Navarro confirmó su condición de una de las jugadoras más peligrosas del cuadro y avanzó a la siguiente ronda tras sobrevivir a uno de los partidos más exigentes de la jornada femenina.