Paula Badosa puso fin a su agradable semana en la capital alemana de Berlín, tras caer en los cuartos de final ante la checa Linda Noskova (6-1, 6-3). La española no pudo hacer frente a su rival y solo fue capaz de ganar cuatro juegos en el partido, aunque el marcador resulte algo engañoso a simple vista. El partido fue más duro e igualado de lo que reflejan los números.

De hecho, la catalana acabó prácticamente con las mismas bolas de break (7) que Noskova (9), aunque la checa fue más efectiva y convirtió cuatro de ellas para dominar los dos sets con cierta comodidad. De hecho, en el primer set, tan solo hubo un juego en el que la restadora no tuvo al menos una bola de break. En las demás ocasiones, la moneda podría haber caído de cualquier lado.

Paula Badosa, en Berlín / X

A pesar de la derrota, Badosa se despide de Berlín con la moral alta y la sensación de que puede competir contra las mejores. Así lo demostró en los octavos de final, donde no se vino abajo por perder el set inicial por 6-1 y remontó a la estadounidense Coco Gauff, número 7 del mundo. Un triunfo muy importante para ella, en el cual va a pensar mucho más que en la derrota de hoy.

"Puedes ver que estoy muy emocionada. Ha sido muy duro. Hace un año me lesioné aquí. Desde entonces no he podido jugar de manera constante. He pasado por mucho profesionalmente, pero también personalmente. Verme a mí misma jugando de nuevo a este nivel significa mucho para mí", explicó la catalana tras el partido ante Coco Gauff.

"Sé que sólo son un par de partidos, pero para mí es más el nivel que jugué hoy contra Coco. Ella empezó increíblemente bien y yo seguí creyendo. Creo que finalmente me vi a mí misma en la pista". En cuartos, se topó con la realidad de que todavía falta consistencia y capacidad para ganar los puntos importantes. Es ahí donde se establece una brecha entre las mejores y las muy buenas.

140 del mundo

En cuanto al ranking, Paula Badosa se sitúa en la posición número 140 del mundo, subiendo algunos puestos después de este torneo. Sin embargo, sigue estando muy lejos de las posiciones que le pertenecieron en un pasado. El objetivo principal en esta gira de hierba, como es evidente, es el de llegar a Wimbledon, hacer un buen papel y ganar una buena cantidad de puntos para seguir la escalada.

La parte positiva para Paula es que solo deberá defender 75 puntos hasta final de temporada, ya que el año pasado estuvo fuera de las pistas en el último tramo. Por tanto, se le presenta una gran oportunidad a partir de ahora de ganar partidos e ir cogiendo confianza. Eso sí, deberá mejorar su rendimiento si quiere estar en el cuadro principal del US Open. Próximo torneo, la previa de Bad Homburg.