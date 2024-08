Badosa ya está en cuartos de Washington y se enfrentará a Raducanu

La tenista española Paula Badosa tumbó este jueves a la rusa Liudmila Samsonova, número 13 del mundo, en cruce de octavos de final del Mubadala Citi DC Open de Washington (WTA 500). Samsonova se retiró por problemas respiratorios tras finalizar el primer set, que Badosa se llevó por 6-2. La sensación térmica en la capital estadounidense superaba los 40 grados centígrados.

La tenista catalana, ahora mismo 62 del mundo, rompió los cuatro servicios de Samsonova, mientras que cedió dos de sus juegos. Badosa se enfrentará en cuartos de final a la británica Emma Raducanu, tenista que en 2021 ganó el US Open pero que ahora ha caído a la posición 89 del ránking WTA. En una rueda de prensa posterior al encuentro, Badosa lamentó que Samsonova tuviera que retirarse.

"NO ME GUSTA GANAR DE ESTA MANERA"

"Hoy me estaba sintiendo bien en la pista, obviamente no me gusta ganar de esta manera, pero también tengo más tiempo para descansar", aseguró Badosa. Sobre el cruce con Raducanu, con la que se enfrentará por primera vez, Badosa dijo que espera "un partido duro": "Creo que estas condiciones, estas pelotas, le vienen muy bien, como demostró hace años en el US Open. Es una jugadora muy rápida. Tiene una visión muy rápida. Cambia de dirección muy bien".

"Está jugando excelente. Desde Wimbledon ha mostrado un nivel muy alto. Creo que mentalmente también está en un buen lugar", añadió. Por el otro lado del cuadro, la número 3 del mundo y cabeza de serie del torneo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, se enfrentará a su compatriota Victoria Azarenka en otro cruce de cuartos.

Una vez termine el torneo de Washington, irá a los Masters 1.000 de Toronto y de Cincinnati en preparación para el US Open a finales de mes. "Es un torneo (el US Open) que nunca me ha terminado de ir bien y tengo una espina clavada y espero este año poder hacerlo mejor", admitió.

La tenista española también habló sobre los Juegos Olímpicos de París y la derrota de su pareja, el griego Stefanos Tsitsipas, en cuartos de final contra Novak Djokovic este mismo jueves. "Vi el partido de Stef, por supuesto. Mala suerte, perdió contra Novak. Nunca es fácil", concluyó.