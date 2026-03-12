Badosa, a corazón abierto: "Ahora quiero priorizarme. Me acostumbré a tener mucho drama a mi alrededor"

El último año ha sido especialmente complicado para Paula Badosa. La tenista española ha pasado de instalarse entre las mejores del mundo dentro del top 10 del ranking WTA a salir incluso del top 100 en apenas una temporada, un descenso marcado por los problemas físicos que le han impedido encontrar continuidad en el circuito.

Ahora, la jugadora de Begur ha reflexionado sobre ese complicado periodo durante una conversación con su amiga Ons Jabeur, que acaba de lanzar su canal de YouTube. En la charla, ambas tenistas abordaron las lesiones que han condicionado la carrera reciente de Badosa y la posible relación entre esos problemas físicos y el momento personal que atravesaba la española.

Fue la propia Jabeur quien introdujo el tema al plantear la conexión entre el aspecto emocional y las lesiones de su amiga. "Creo que tus lesiones están conectadas con cosas emocionales que te sucedieron. ¿Puedes mantener a la gente adecuada a tu alrededor para poder sentirte mejor? He estado tratando de convencerte", comentó la tunecina.

Ante esa reflexión, Badosa respondió con una sincera autocrítica sobre el entorno que la rodeó durante los últimos años.

"Hemos charlado mucho sobre esto. La energía en la que me sumergieron en estos últimos años no fue la correcta. Pero no lo ves hasta que lo ves", explicó la española.

La tenista quiso dejar claro que en el plano profesional siempre se ha sentido bien respaldada por su equipo, aunque admitió que en el ámbito personal la situación era muy distinta. "En el equipo la energía es increíble. Pero en mi aspecto personal no fue lo mejor", reconoció.

PUNTO DE INFLEXIÓN

Según Badosa, esa etapa le sirvió para entender mejor qué necesita para sentirse bien tanto dentro como fuera de la pista.

"Soy ese tipo de persona que necesita experimentarlo, aunque me lo adviertan mi familia o mis amigos. Y es lo que he aprendido estos años. Ahora quiero priorizarme, nunca tuve la oportunidad de hacerlo completamente", señaló.

La catalana asegura que tras ese proceso de reflexión se encuentra ahora en un momento mucho más equilibrado.

"Ahora me siento en paz y eso me hace más feliz. Me acostumbré a tener mucho drama a mi alrededor y eso creaba mucho estrés. Así que es un gran logro", afirmó.

Me acostumbré a tener mucho drama a mi alrededor Paula Badosa

La conversación terminó con un tono más distendido entre ambas tenistas, que coincidieron en la importancia de rodearse de un entorno más tranquilo.

"Queremos más paz", comentó Jabeur. A lo que Badosa respondió entre risas. "Más gente pacífica a nuestro alrededor" para concluir.