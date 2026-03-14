TENIS
Badosa coge vuelo tras su apuesta ganadora
La tenista española, tras su paso por el WTA de Austin, encara con optimismo la siguiente etapa, con Miami como gran objetivo antes de la gira europea de tierra batida en abril
La derrota de Paula Badosa en las semifinales del WTA de Austin ante Bianca Andreescu (6-2, 3-6, 6-3) dejó a la española sin la posibilidad de disputar la final, pero el balance del torneo para la jugadora de Begur va mucho más allá del resultado. En un momento clave de su temporada, la semana en Texas puede convertirse en uno de los puntos de inflexión que necesitaba para volver a sentirse competitiva en el circuito.
Tanto Badosa como Andreescu llegaban a Austin con historias paralelas. Dos campeonas llamadas a dominar el circuito hace apenas unos años y que han visto frenada su progresión por las lesiones. Tras caer en sus primeros partidos en Indian Wells, ambas decidieron apostar por un torneo de menor categoría con un objetivo claro recuperar ritmo competitivo y encadenar partidos.
En ese contexto, la apuesta de Badosa ha resultado especialmente significativa. La española logró disputar cuatro partidos consecutivos, algo que no sucedía desde hacía muchos meses debido a los problemas físicos que han marcado su última etapa en el circuito. Esa continuidad volvió a reflejarse también en la semifinal ante Andreescu, donde la catalana compitió de tú a tú pese al desgaste acumulado.
Tras un primer set en el que no encontró su mejor versión, Badosa reaccionó en el segundo parcial con un tenis mucho más sólido y agresivo, reduciendo errores y conectando golpes ganadores para igualar el partido. Sin embargo, en el tercer set empezó a notarse el desgaste de una semana exigente, algo lógico teniendo en cuenta que era su cuarto partido en cuatro días. Ahí Andreescu, que lleva semanas compitiendo en torneos de menor nivel y encadenando victorias, aprovechó su momento para cerrar el duelo.
Más allá de la derrota, las sensaciones que deja Badosa en Austin son especialmente positivas. La española ha podido competir sin molestias físicas y encadenar varios encuentros seguidos a buen nivel, un paso fundamental en su proceso de recuperación competitiva.
TODO POR SUMAR
Ese impulso llega además en un momento clave del calendario. Tras Indian Wells, el siguiente gran objetivo será Miami, antes de que arranque en abril la gira europea de tierra batida, una parte de la temporada en la que Badosa puede encontrar grandes oportunidades para sumar puntos.
Actualmente situada en torno al puesto 100 del ranking WTA, la catalana tiene margen para escalar posiciones si logra encadenar buenos resultados en las próximas semanas. Y torneos como Madrid, Roma o Roland Garros pueden ofrecerle el escenario ideal para recuperar terreno en la clasificación.
Después de meses marcados por las lesiones y la falta de continuidad, la semana en Austin deja una sensación clara. Paula Badosa vuelve a sentirse jugadora de tenis. Y ese simple hecho puede ser el primer paso para volver a verla donde su nivel siempre ha apuntado a estar, entre las mejores del circuito.
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