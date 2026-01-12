TENIS
Badosa cae en Adelaida y siembra dudas de cara al Open de Australia
La tenista catalana se dejó remontar por la checa Marie Bouzkova en su último test antes de Melbourne
EFE
Paula Badosa se despidió de forma prematura del torneo de Adelaida (Australia) al perder en la primera eliminatoria en tres mangas ante la checa Marie Bouzkova, a la que había ganado la semana pasada en Brisbane.
Badosa, que comenzó el encuentro de forma positiva y se apuntó el primer set por 6-3 e incluso rompió el saque de su rival en el primer juego del segundo parcial, perdió a continuación su servicio y ya no pudo evitar la reacción de la jugadora centroeuropea.
Cedió el segundo parcial por 3-6 y en el tercero y último volvió a disponer de una clara ventaja de 3-0 y 4-1, pero desaprovechó la iniciativa y acabó cediendo por 4-6 la manga y el encuentro. La española se enfoca desde ya en su participación en el próximo Open de Australia, primer grande de la temporada.
También cayó la brasileña Beatriz Haddad Maia ante la joven promesa canadiense Victoria Mboko, octava preclasificada, después de tener también ventaja, por 7-5, 3-6 y 2-6.
