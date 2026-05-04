Badosa se borra de Roland Garros

Paula Badosa no estará en Roland Garros. La tenista española ha renunciado a jugar la fase previa del torneo y por lo tanto se baja del segundo Grand Slam de la temporada, aunque podría acabar jugando si se beneficia de varias bajas que pueda haber hasta el torneo o recibe una invitación de última hora, algo improbable.

Badosa ya explicó hace unas semanas que había tomado la decisión de parar tras los malos resultados cosechados en la gira de tierra batida, que la han llevado hasta el puesto 102 del ranking actual. Un número del que seguirá bajando y mucho porque perderá los 130 puntos sumados el año pasado por alcanzar la tercera ronda.

“No sé si voy a ir, sinceramente. Me estoy confesando aquí, me estoy abriendo. Depende mucho de si he recuperado esas fuerzas. Sé que, si tengo esas fuerzas, acaban saliendo las cosas” ya avisó hace unos días en un podcast, en el que explicó que había tocado fondo.

Una decisión drástica porque de ahora en adelante su realidad será la de tener que pasar por todas las fases previas de los grandes torneos hasta conseguir la reacción esperada que la devuelve en un puesto más acorde con su tenis.

Por ahora, parece lejos la reacción porque la tenista española ha decidido parar por completo y dejar a un lado el tenis por el momento.

Roland Garros se queda en este 2026 sin los dos grandes nombres del tenis español en los últimos tiempos. Ni Alcaraz ni Badosa.