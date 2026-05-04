TENIS
Badosa se borra de Roland Garros
La española se ha dado de baja de la lista de la fase previa renunciando así a jugar el Grand Slam parisino
Paula Badosa no estará en Roland Garros. La tenista española ha renunciado a jugar la fase previa del torneo y por lo tanto se baja del segundo Grand Slam de la temporada, aunque podría acabar jugando si se beneficia de varias bajas que pueda haber hasta el torneo o recibe una invitación de última hora, algo improbable.
Badosa ya explicó hace unas semanas que había tomado la decisión de parar tras los malos resultados cosechados en la gira de tierra batida, que la han llevado hasta el puesto 102 del ranking actual. Un número del que seguirá bajando y mucho porque perderá los 130 puntos sumados el año pasado por alcanzar la tercera ronda.
“No sé si voy a ir, sinceramente. Me estoy confesando aquí, me estoy abriendo. Depende mucho de si he recuperado esas fuerzas. Sé que, si tengo esas fuerzas, acaban saliendo las cosas” ya avisó hace unos días en un podcast, en el que explicó que había tocado fondo.
Una decisión drástica porque de ahora en adelante su realidad será la de tener que pasar por todas las fases previas de los grandes torneos hasta conseguir la reacción esperada que la devuelve en un puesto más acorde con su tenis.
Por ahora, parece lejos la reacción porque la tenista española ha decidido parar por completo y dejar a un lado el tenis por el momento.
Roland Garros se queda en este 2026 sin los dos grandes nombres del tenis español en los últimos tiempos. Ni Alcaraz ni Badosa.
- Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961
- Barcelona - Bayern: resumen, resultado y goles de las semifinales de la Champions League femenina
- RCD Espanyol - Real Madrid, en directo hoy: última hora de LaLiga EA Sports, en vivo
- Bastoni regresa y decepciona al Barça: sigue sin apretar por su salida
- Iturralde González no da crédito con la última polémica del Barça que indigna al madridismo: 'Es penalti de Twitter
- Luis Garvía, experto en economía: 'Tendríamos que empezar a jubilarnos a partir de los 72 años
- La agencia que gana peso en el Barça y puede ser clave por Julián Álvarez
- Hamza la rompe con un hat trick que da la Liga y el Barça ejecuta la opción de compra