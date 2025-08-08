¡Badosa se baja del US Open!

Paula Badosa no participará en el US Open. Así lo confirmó este viernes en un comunicado la Federación de Tenis de EEUU, que oficializó la baja de la jugadora española para el último Grand Slam del año. Otra ausencia más debido a las lesiones que lleva arrastrando desde hace varios años.

La española no está pasando por el mejor momento de su carrera. Después de iniciar el año con buenas sensaciones, y alcanzar las rondas finales del Open de Australia, el físico le ha vuelto a jugar una mala pasada. Una pésima noticia, teniendo en cuenta el gran rendimiento de Paula en los últimos Grand Slams que se han jugado en pista dura.

La actual número 12 del mundo alcanzó los cuartos de final en la pasada edición, por lo que su ausencia en el torneo hará que pierda una cantidad de puntos muy valiosa el ranking. También demuestra que Paula no está ahora mismo para competir, ya que la cita en Nueva York era muy especial para ella, siendo además su ciudad natal.

"He estado un poco desconectado últimamente, pero quería actualizarles sobre mi situación actual. He estado pasando por momentos difíciles últimamente… Desafortunadamente, tengo una rotura en el psoas desde antes de Wimbledon, y eso me mantendrá fuera de competición durante algunas semanas más", explicó hace unas semanas la tenista catalana.

Visto lo visto, todavía no se ha podido recuperar de la lesión que arrastra y tendrá que seguir el proceso de recuperación para los últimos torneos de la temporada. Desde Wimbledon, donde cayó en su debut ante la británica Katie Boulter, Badosa no ha saltado más a pista y no parece que lo vaya a hacer pronto. Y es que el US Open acaba a mediados de septiembre.

Paula Badosa perdió en primera ronda de Wimbledon / EFE

La noticia coincide con un comunicado que lanzó unas horas antes en sus redes sociales. "No he sido construida para días fáciles. Me moldearon los momentos que me rompieron, las decisiones que no salieron como lo planeé, y las veces que me quedé corta de lo que quería ser. Mis contratiempos no eran señales de que yo era débil; eran capítulos necesarios en una historia que todavía se está escribiendo", iniciaba el post.

También será baja en el dobles mixto

"El fracaso me enseñó lo que el éxito nunca podría. Me humillé. Me obligó a mirar hacia dentro, a hacer preguntas difíciles, a reconstruir con más intención y claridad. Cada error que cometí agudizó mi comprensión de quién soy y quién no soy. Y aunque una vez temía esos errores, ahora los veo como algunos de mis mejores maestros", prosiguió.

La baja de Badosa también afecta al US Open mixto en el que estaba inscrita. En primera instancia, Paula iba a jugar, como es lógico, junto a Stefanos Tsitsipas, pero su ruptura hizo que ambos cambiaran de planes. La española iba a hacer pareja con Jack Draper, que deberá buscar a otra tenista con la que competir en Nueva York.