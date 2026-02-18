Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TENIS

Badosa también se baja de Mérida

La tenista catalana tampoco estará en la cita mexicana tras retirarse por lesión en Dubai

La española Paula Badosa, que el martes se retiró en la segunda ronda del torneo de Dubai en el partido ante la ucraniana Elina Svitolina, ha anunciado que no disputará el torneo de Mérida (México) debido a los problemas físicos que arrastra.

Badosa, que dejó el choque ante Svitolina por una dolencia en la pierna derecha, no termina de encontrar la continuidad en el circuito y acumula ya 38 abandonos. En esta ocasión, la tenista catalana ha optado por no jugar en el evento mexicano.

"Siento mucho anunciar que no voy a poder estar en Mérida jugando este año. Tenia muchas ganas de jugar delante de vosotros. México siempre se siente como mi segunda casa. Ahora me toca recuperar bien y volver lo mas pronto posible. Gracias a todos por el apoyo", dijo en 'Instagram' Paula Badosa.

La jugadora española, que llegó a ser la segunda del mundo y que ahora ha caído al 84º puesto, pretende alcanzar una definitiva puesta a punto física para afrontar el torneo de Indian Wells que comienza a primeros de marzo y que conquistó hace cinco temporadas.

