Badosa aprovechó la lesión de su rival... ¡para calentar con un recogepelotas!

Paula Badosa empezó con buen pie el Masters 1000 de Miami al superar a la alemana Laura Siegemund por 7-6(2), 4-6 y 6-2 en su primer partido del torneo. La imagen curiosa del duelo llegó en un momento donde su rival tuvo que ser atendida y la española pidió calentar con un recogepelotas.

El momento se produjo cuando a mitad de la tercera manga, después de haber ganado una por cabeza respectivamente y con Badosa en línea ascendente. Con 3-0 en el marcador Siegemund empezó a tener problemas físicos y solicitó atención médica, lo que dejó el partido interrumpido durante unos cuantos minutos.

This will be the best thing you see today. @paulabadosa making this ball kid's day 🫶 pic.twitter.com/WMWT5eVlNy