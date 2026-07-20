Badosa no aguanta en Iasi y se retira en la final

La racha triunfal de Paula Badosa se ha visto frenada en seco este lunes en la final del torneo de Iasi, en un partido que se tenía que haber disputado este pasado domingo pero la lluvia lo impidió.

Con el gran objetivo en el torneo de Iasi ya cumplido antes de la final, la española tenía que superar las semifinales para volver al Top 100 y con ello tener acceso directo al US Open, Badosa llegaba a la cita final con el físico al límite tras varias batallas duras.

El guion fue muy similar en el primer set ante Sherif, con idas y venidas constantes que terminaron por dar el set a la egipcia y con ello pareció que Badosa entregó por completo sus fuerzas.

Sin apenas movilidad en pista, se dedicó a jugar desde el fondo, aunque sin mucha convicción acabó forzando más errores que otra cosa y con ello fue entregando los juegos hasta llegar al 4-0 en el que decidió no forzar más y dar por terminado el encuentro, dando con ello el título a una Sherif que también se la vio al límite.

Se acaban dos semanas de intensidad absoluta para Paula Badosa, que en apenas veinte días ha pasado del puesto 141 al puesto 90, alzando el título en Bastad y llegando hasta la final en Iasi.

La idea de la española era afrontar ahora el torneo de Hamburgo que tenía que empezar este martes mismo para ella, pero era ya muy evidente que con el gran objetivo cumplido y con la carga de partidos que llevaba, se iba a saltar la cita para centrarse ya en en la gira americana que empezará por el torneo de Washington en una semana.

Tras ello, el WTA 1000 de Toronto, el WTA 1000 de Cincinnati y el US Open, tres citas en las que Paula puede sumar muchos puntos y seguir subiendo porque no defiende absolutamente nada del año pasado.

ODIO ESTE MOMENTO

Tras el partido, la española expresó su decepción por haber tenido que bajarse del torneo. “Siempre he sido una jugadora muy honesta y real. Tengo que decir que odio este momento ahora mismo, odio perder una final y lo siento mucho por tener que hacerlo de esta manera, pero no pude seguir el ritmo de mi cuerpo, así que también me disculpo por eso" asumió la española.

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“Pero también quiero decir que hace un mes estaba en una de las peores rachas de derrotas de mi carrera y un mes después logré una de las mejores rachas de victorias de mi carrera… últimamente hemos tenido un poco más de positividad" concluyó.