Badosa se acuerda de sus 'haters' tras caer ante Gauff: "Os quiero, me recordáis cuánto quiero demostrarme que tengo razón"

Paula Badosa se despide de Nueva York sin sumar una segunda victoria, pero se marcha del US Open con algo más importante, ha conseguido recuperar la confianza en su juego y las buenas sensaciones que tanto necesitaba.

La española perdió ante Coco Gauff en la segunda ronda del US Open. Gauff ganó 6-4, 7-6(5) en aproximadamente 2 horas, en una sesión nocturna. Toparse con una rival como Gauff en una segunda ronda suponía un reto mayúsculo para la española, que no dio el partido por perdido en ningún momento.

Badosa había ganado en primera ronda a Daria Kasatkina 6-1, 6-4 en un partido muy complicado por la lluvia, que se vio interrumpido durante dos días y necesitó nueve puntos de partido para cerrarlo. Solo necesitó 10 minutos para alzarse con la victoria al reanudarse.

Se marcha de Nueva York con algo mejor que una victoria

A pesar de ser superada en el torneo, Badosa se iba con una sonrisa de oreja a oreja, al ver que, a lo mejor, esta vez no ha sido posible, pero podrá volver a ganar en el futuro. Pocas horas después del partido ante Coco Gauff, la española quiso dedicar unas bonitas palabras a sus fans y también a sus 'haters'.

"Gracias a todos por todos los mensajes increíbles y positivos. Sé que este puede ser un lugar muy malo a veces, así que recibir todo este amor y apoyo significa mucho para mí. Estoy dando todo de mí para volver a donde quiero estar. Paso a paso, pero llegando. Como ya sabéis, rendirse nunca es una opción. Así que, nos vemos muy pronto", dijo en agradecimiento a los fans.

"Gracias a todos mis fans incondicionales. Os quiero. Y a los haters, a los que dudan de mí, me critican o disfrutan viéndome sufrir… gracias. Solo me recordáis cuánto quiero demostrarme a mí misma que tengo razón. Así que sí, os quiero también", dijo lanzando este mensaje a los haters, usándolos como motivación extra y para reafirmar que avanza paso a paso y que rendirse no es una opción.

Una exnúmero 2 que cayó de la élite por las lesiones

Paula Badosa sabe lo que es estar en la élite del tenis, fue exnúmero 2 del mundo en 2022. Pero su carrera se vio truncada por las lesiones, que no le han dado tregua y la han alejado de las mejores posiciones en el ránking.

Su tenis ha estado marcado por lesiones graves como la fractura por estrés que sufrió en la espalda, que puso en peligro su continuidad en el circuito. Posteriormente, se rompió el labrum en la cadera derecha y ha tenido problemas relacionados con el psoas. Estas lesiones la hicieron caer hasta el puesto 142 del ranking WTA. En esta edición del US Open estaba alrededor del puesto 87.

En el camino de volver a ser la de antes

Antes del torneo se sometió a una pequeña cirugía y estuvo casi 40 días sin competir. Se perdió la preparación de la gira norteamericana, pero aun así llegó al US Open con mentalidad positiva, destacando que el cuerpo volvía a estar sano y que quería "ser la de antes".

Sus mejores resultados esta temporada fueron en julio, cuando ganó el WTA 125 de Bastad al vencer a Simona Waltert 7-5, 7-5. Fue su primer título en casi dos años después de Washington y le ayudó a subir en el ranking. En Iasi fue finalista, donde se retiró por molestias ante Mayar Sherif, y llegó a los cuartos de final en Hamburgo.

En 2025 consiguió su mejor resultado en un Grand Slam, llegando a las semifinales del Abierto de Australia, donde perdió ante su amiga Aryna Sabalenka. Su título reciente más importante fue el WTA 500 de Washington en 2024. Con el nivel demostrado en Nueva York, Paula Badosa ha demostrado estar de vuelta.