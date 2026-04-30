El aviso de Sinner a la prensa: "No presionéis demasiado a Jódar"

Jannik Sinner y Rafa Jódar regalaron al público de Madrid, y al de casa, el mejor partido del torneo. El español compitió de tú a tú contra el mejor jugador del mundo en la actualidad. Contra el número uno. El segundo set fue la demostración de que el talento madrileño que ha surgido en tiempo récord no es cosa de un día. Ni de dos. Se trata del mejor jugador español desde la llegada de Carlos Alcaraz.

"Qué jugador", escribió el transalpino en la cámara después del partido. Algo poco habitual en él y que demuestra el potencial del 'nuevo Rafa'. El español puso en apuros a Sinner en varios momentos del partido, pero el italiano se sacó de la manga puntos alucinantes para salvar bolas de break que hubieran cambiado totalmente el encuentro.

Jannik Sinner, junto a Rafa Jódar / Chema Moya

En rueda de prensa, Sinner quiso mandar un mensaje tanto a los medios de comunicación como a los aficionados sobre Rafa Jódar. "Siempre hay mucha presión. Mi consejo es mantener la presión cuanto más lejos. Siempre se va a hablar fuera de la pista, pero el jugador es quien tiene que dar el paso adelante. No le empujéis (la prensa) demasiado", avisó el número uno del mundo.

Jódar ya ocupa el puesto número 34 del ranking ATP y está a escasos puntos de ser cabeza de serie para Roland Garros. Si participa en Roma, parece difícil que se le vaya a escapar esta oportunidad, aunque deberá hacer un buen papel en la capital italiana. Cabe recordar que, hace apenas unos meses, estaba en la universidad en Estados Unidos, decidiendo si quería ser jugador profesional.

"Esperábamos un buen partido, y lo fue. Cuando eres parte de un buen duelo, siempre tienes esa sensación, y al mismo tiempo sentí algo de tensión, pero después de que fue un buen partido, tuve un poco más de experiencia que él en los momentos cruciales", analizó Jannik tras el partido, además de desearle "lo mejor a Rafa para toda la temporada, que siga trabajando y mejorando".

¿Cuándo volverá a jugar Jódar?

Por el otro lado, Jódar fue claro: "Ha habido momentos en los que he estado compitiendo de tú a tú y al final me quedo con eso. Creo que todavía queda un camino largo para seguir mejorando y para seguir mostrando mi nivel y seguir mejorando ese nivel. Me quedo con esas cosas positivas. He jugado muchos partidos, no solo hoy, sino que llevo jugando muchos partidos aquí en Madrid y también en Barcelona la semana pasada".

El próximo torneo de Rafa Jódar, como hemos comentado, será en Roma. Además, el madrileño será cabeza de serie, lo que le permitirá evitar a los grandes rivales hasta una hipotética tercera ronda. Al no defender ningún resultado, todas las victorias sumarán en el casillero del ranking ATP, con el objetivo de disputar su primer Grand Slam en París estando entre los 32 mejores del mundo.