El aviso a Raducanu: "Necesita hacerse cargo de su vida"

Emma Raducanu avanza hacia la tercera ronda en Canadá, tras imponerse ante la estadounidense número 37 del mundo, Peyton Stearns, con un sólido resultado de 6-2, 6-4. La británica, que causó sensación desde que empezó en el tenis, cuenta con un amplio catálogo de técnicos, pero con ninguno ha dado en el clavo, algo que no ha pasado desapercibido para una de las grandes de la historia del tenis.

Martina Navratilova, una de las grandes referentes a nivel mundial del mundo del tenis, ha opinado sobre lo que le falta a la británica, y eso es la falta de una vinculación sólida con alguien que la guíe correctamente para dar un paso más en su tenis. "Tienes que comprometerte con una persona, al menos durante un año", resume Martina Navratilova en declaraciones recogidas por Sky Sports. "Si encuentras a la persona correcta, que además tienes el valor de conocer y sabes lo que puede aportar a tu juego, entonces lo que necesitas es apostar y seguir con esa persona".

Aunque eso no es todo, la que fue ganadora de 59 Grand Slams, afirma que sin un compromiso del jugador o jugadora poco se podrá hacer. "A partir de ahí debes asegurarte de que estás cumpliendo con tu parte del trabajo en lo que respecta al entrenamiento, el fitness, la alimentación y el resto de parcelas deportivas. Todo el mundo es consciente de que Emma tiene el talento. Contra Sabalenka en Wimbledon, sacó su mejor tenis. La sensación es que por fin está yendo en la dirección correcta", comenta la checa.

La que formará pareja con Carlos Alcaraz en los dobles mixtos del US Open ha tenido todo un extenso carrusel de entrenadores. Empezando por Nigel Sears, pasando por Andrew Richardson con quien conquistó su primer Grand Slam, saltando a un curtido Torben Beltz, pasando por el ruso Dmitry Tursunov, después formó equipo Sebastian Sachs o con Nick Cavaday, entre otros.

Una sensación que no solo comparte Navratilova, que además también añadió: "En estos niveles necesitas quedarte con alguien más tiempo, es imprescindible este tema cuando estás trabajando con una persona. Encontrar ese equilibrio y el feeling correcto siempre lleva su tiempo para incorporar ciertas cosas a tu juego y así ir obteniendo los resultados. Cuando comienzas un nuevo régimen de entrenamiento, no puedes ir más rápido, ni te vuelves más fuerte de inmediato. Ahora mismo creo que Emma necesita hacerse cargo de su vida, asegurarse de que ella es la que toma todas las decisiones por sí misma. Y a partir de ahí, elegir a una persona y quedarse con ella", sentencia la campeona de 18 grandes individuales.

En el recuerdo quedó el año en que Raducanu dejó huella en la historia del tenis tras convertirse en la primera jugadora clasificada y la jugadora más joven de ganar el US Open en 2021, tras superar la previa a los 18 años. Desde entonces, para Emma no ha sido un camino fácil, de hecho todo lo contrario. Raducanu se ha visto arrastrada por algunas lesiones, ya que su cuerpo no ha soportado bien las exigencias físicas del tenis.

Raducanu comentó a Sky Sports cómo afrontó el partido ante una oponente como Stearns: "Sé que Peyton era una rival muy duro. Hemos jugado dos veces en el pasado y siempre hemos tenido partidos muy largos. Estoy muy contenta con mi desempeño en ese partido". Para añadir: "En el segundo set perdí la concentración por algunos momentos y ella se aprovechó, pero estoy muy contenta de haber podido ganar contra una rival de primer nivel y de poder prolongar mi estancia en Montreal. Además, también expresó que para ella ganar en Montreal era muy significativo, ya que fue la ciudad donde nació, aunque se crio, en Inglaterra. "Nací en Canadá, significa mucho para mí tener un buen desempeño aquí", dijo la británica.