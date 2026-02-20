Aviso para Alcaraz tras su discusión con la juez: "Te destruirá mental y emocionalmente"

Más allá del gran triunfo que volvió a sumar Carlos Alcaraz en los cuartos de final de Doha ante Karen Khachanov, el tenista murciano dejó una de las imágenes de la semana al mostrar una cara muy poco frecuente en él.

Tras uno de los muchos intercambios frenéticos y preciosos que se vivieron durante el encuentro con el ruso, Alcaraz fue sancionado con un aviso por falta de tiempo antes de sacar, algo que enfureció al jugador.

"¿Entonces no puedo usar la toalla?", le preguntó Alcaraz a la juez de silla, la croata Marija Cicak, quien le trataba de explicar que había parado el tiempo lo justo y necesario para propiciar la recuperación, pero que incluso así el español se excedió en el tiempo antes de sacar.

Una explicación que no convenció en absoluto al tenista de El Palmar que no dudó en sentenciar que "las normas de la ATP son una mierda" dirigiéndose al supervisor del partido, que optó por no intervenir en el asunto.

Un hecho que por suerte no tuvo más consecuencias ni influencia en el partido, que fue sin duda uno de los más bonitos y de los más espectaculares en lo que va de este 2026.

AVISO A CARLTIOS

Pese a que ninguno de los actores principales le dio más bola al tema una vez terminado el partido, el revuelo generado por el suceso siguió en el entorno tenístico, con muchas opiniones al respecto.

Karen Khachanov y Carlos Alcaraz, en la red tras el partido / X

No es nuevo que las faltas por tiempo esten en el ojo del huracán, más aún desde que existe el reloj que controla el juez de silla y que ha abierto el debate sobre la manera indistinta en como se debe actuar después de cada punto.

Pese a ello, el murciano recibió un duro aviso de la extenista alemana Andrea Petkovic, ahora comentarista en Tennis Channel, quien recomendó al murciano no tener muchas disputas con la croata Cicak.

Todos sabemos lo estricta que es. No querrás discutir con ella. Te destruirá mental y emocionalmente Petkovic

"Fue un poco extraño. Además, quizá no conoce bien a Marija Cicak. Suele ser árbitro de silla en la WTA. Todos sabemos lo estricta que es. No querrás discutir con ella. Te destruirá mental y emocionalmente" sentenció la alemana durante el programa nocturno en la cadena de tenis.

Una opinión que deja patente la figura de la juez croata, que más allá del incidente con Carlitos es conocida y reconocida como una de las mejores en todo el circuito.