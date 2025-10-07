Australia repartirá un millón de dólares por ganarle un punto a Alcaraz

Como cada año la próxima temporada en el tenis empezará con el gran reclamo del Open de Australia. Del 18 de enero al 1 de febrero, Melbourne Park buscará el primer gran campeón de 2026. Como siempre, Australia contará con novedades en uno de los torneos más carismáticos del circuito, que para la próxima edición ha preparado un torneo totalmente novedoso en su semana previa.

Se trata del ¡Million Dollar 1 Point Slam', un nuevo formato (que ya se celebró en formato reducido en 2025) que ofrece la friolera de un millón de dólares en juego. Según ha explicado el Abierto de Australia, el 'Million Dollar 1 Point Slam' contará con la participación de 22 tenistas profesionales y 10 amateurs de toda Australia , y todos tendrán la oportunidad de ganar el premio final.

"Tanto si eres amateur como profesional", afirma el sitio web del torneo. "El ganador se llevará el premio. Las inscripciones se abrirán próximamente en clubes de todo el país, y durante la Semana Inaugural, los finalistas competirán por la oportunidad de enfrentarse a los profesionales en el Rod Laver Arena".

Un torneo que contará con el número uno del mundo, Carlos Alcaraz, según desveló Craig Tiley, director del Abierto de Australia. "Puedo revelar que el número uno del mundo, Carlos Alcaraz, encabezará la lista de jugadores profesionales del Million Dollar 1 Point Slam , una emocionante iniciativa donde un punto puede darte un millón de dólares".

De momento, el número 1 del mundo es la única estrella que ha sido anunciada por Tiley, quien sin embargo asegura que el español no será el único en participar en la nueva iniciativa: " También habrá otros grandes nombres que se anunciarán pronto , ahora hay un millón de razones para coger una raqueta y prepararse para enero", concluyó el director del Abierto de Australia.