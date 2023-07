El augurio del entrenador de Djokovic sobre Alcaraz

El entrenador del tenista serbio asegura que "va a ser una etapa muy interesante para la historia de nuestro deporte con su rivalidad" El croata se rinde al murciano: "Es una mezcla de los tres, tiene cosas de Federer, Nadal y Novak. Derrocha carisma y lo hace todo con una sonrisa"

Goran Ivanisevic, entrenador de Novak Djokovic, cree que su pupilo y Carlos Alcaraz se verán en más finales como los dos tenistas dominantes del circuito actual. El técnico habló para gol.dnevnik.hr y en primer lugar hizo referencia a la final de Wimbledon: "Todavía estoy triste por la derrota, así que imagínate lo duro que será para Novak, que es el que estaba en la pista", aseguró.

El extenista croata repasó el partido a cinco mangas que acabó con el reinado de un Djokovic que no perdía en la pista central desde hacía 10 años: "Fue incapaz de aprovechar las oportunidades de las que dispuso y en una final así ante un rival del nivel de Carlos, eso se paga. El partido a cinco sets cayó de su lado pero Novak tuvo oportunidades para haberse llevado la final. Hay que felicitar a Alcaraz, le mostró al mundo el tipo de tenista que es", admitió.

En su opinión el murciano reúne las mejores cualidades del 'Big Three': "Es una mezcla de los tres, tiene cosas de Federer, Nadal y Novak. Derrocha carisma y lo hace todo con una sonrisa".

Al español le augura un gran futuro y también al tenis: "Va a ser una etapa muy interesante para la historia de nuestro deporte.Todo el mundo sueña con presenciar una gran rivalidad entre Alcaraz y Novak y, honestamente, a pesar de la enorme diferencia de edad, vamos a ver muchas más finales con ellos como protagonistas. Tenemos una interesante era de tenis por delante".

Con relación a Djokovic dijo que "ahora necesita descansar, está disfrutando de Croacia". Quizás por eso su inesperada decisión de no acudir a Toronto para disputar el Masters 1000, una de las citas preparatorias de cara al US Open: "Siempre he disfrutado mi tiempo en Canadá, pero después de hablar con mi equipo, creemos que esta es la decisión correcta", dijo el serbio.

De momento, el próximo evento que contemplan en su calendario es el Masters 1000 de Cincinnati, entre el 13 y el 20 de agosto, el último gran torneo antes de afrontar el último grande del año, al que vuelve dos años después.