Auger-Aliassime se une a Alcaraz en el cuadro del Barcelona Open

El cuadro del Barcelona Open, que se celebrará del 11 al 19 de abril en las pistas del Real Club de Tenis Barcelona-1899, contará con Felix Auger-Aliassime, tal y como informó la organización este martes. El número 7 del ranking ATP se une así a Carlos Alcaraz, primer tenista confirmado para el torneo y finalista de la pasada edición.

Será la cuarta participación del tenista canadiense en la arcilla barcelonesa, que no estuvo presente en las últimas tres ediciones (2023, 2024 y 2025). Su mejor en el Barcelona Open fueron los cuartos de final que alcanzó en 2021 y 2022.

Auger-Aliassime cuenta en su palmarés con ocho títulos, entre ellos los tres que consiguió la temporada pasada en los ATP 250 de Bruselas, Montpelier y Adelaida. Además, ha disputado un total de 12 finales, entre ellas las de los Masters 1.000 de París y Madrid.

Su primer torneo esta temporada ha sido la United Cup en la que formó parte del equipo canadiense. Auger-Aliassime firmó una victoria contra el chino Zhizhen Zhang (6-4, 6-4) y perdió contra el belga Zizou Bergs (4-6, 2-6).

Mantener la excelencia

La de 2026 será la primera edición del Barcelona Open con Tommy Robredo como director. El barcelonés sustituyó tras el torneo de 2025 a David Ferrer y afronta esta nueva etapa con el objetivo de mantener la excelencia del torneo, algo para lo que es imprescidible mantener la presencia de los Top-10.

Por el momento, con la temporada dando sus primeros pasos, el Barcelona Open ya cuenta con dos de ellos confirmados: Carlos Alcaraz y Felix Auger-Aliassime. El murciano fue una de las grandes estrellas de la edición pasada en la que alcanzó la final que perdió contra el danés Holger Rune.