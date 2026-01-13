Tenis
Auger-Aliassime se une a Alcaraz en el cuadro del Barcelona Open
El canadiense, número 7 del ranking ATP, ha participado en tres ocasiones en el torneo barcelonés, siendo su techo los cuartos de final
El cuadro del Barcelona Open, que se celebrará del 11 al 19 de abril en las pistas del Real Club de Tenis Barcelona-1899, contará con Felix Auger-Aliassime, tal y como informó la organización este martes. El número 7 del ranking ATP se une así a Carlos Alcaraz, primer tenista confirmado para el torneo y finalista de la pasada edición.
Será la cuarta participación del tenista canadiense en la arcilla barcelonesa, que no estuvo presente en las últimas tres ediciones (2023, 2024 y 2025). Su mejor en el Barcelona Open fueron los cuartos de final que alcanzó en 2021 y 2022.
Auger-Aliassime cuenta en su palmarés con ocho títulos, entre ellos los tres que consiguió la temporada pasada en los ATP 250 de Bruselas, Montpelier y Adelaida. Además, ha disputado un total de 12 finales, entre ellas las de los Masters 1.000 de París y Madrid.
Su primer torneo esta temporada ha sido la United Cup en la que formó parte del equipo canadiense. Auger-Aliassime firmó una victoria contra el chino Zhizhen Zhang (6-4, 6-4) y perdió contra el belga Zizou Bergs (4-6, 2-6).
Mantener la excelencia
La de 2026 será la primera edición del Barcelona Open con Tommy Robredo como director. El barcelonés sustituyó tras el torneo de 2025 a David Ferrer y afronta esta nueva etapa con el objetivo de mantener la excelencia del torneo, algo para lo que es imprescidible mantener la presencia de los Top-10.
Por el momento, con la temporada dando sus primeros pasos, el Barcelona Open ya cuenta con dos de ellos confirmados: Carlos Alcaraz y Felix Auger-Aliassime. El murciano fue una de las grandes estrellas de la edición pasada en la que alcanzó la final que perdió contra el danés Holger Rune.
