Auger-Aliassime - Sinner: horario y dónde ver la final del Masters 1000 de París por TV y en directo

Jannik Sinner y Félix Auger-Aliassime se dan cita en la pista central de La Défense Arena este domingo 2 de noviembre para disputar la final del Masters 1000 de París 2025, el último torneo de la categoría y antesala de las ATP Finals de Turín.

A pesar de no encontrarse en su mejor momento de forma, Sinner ha conseguido desplegar una sólida versión en la capital francesa para alcanzar su novena final de la temporada. En su camino hacia el partido por el título, el de San Cándido se ha deshecho de rivales de la talla de Cerúndolo, Shelton y Zverev sin ceder un solo set.

La objetivo de conquistar el trofeo en París cobró aún más importancia tras la debacle de Alcaraz, que cayó eliminado en segunda ronda a manos de Cameron Norrie. Esta prematura del murciano dejó su condición de número 1 del ranking en el aire, y Sinner podría recuperar esta posición de privilegio si conquista el torneo parisino.

El último obstáculo de Jannik Sinner en el Masters 1000 de París será Félix Auger-Aliassime, el número 10 del ranking ATP. En su camino hacia la final, el canadiense se ha impuesto ante Comesaña, Muller, Altmaier, Vacherot y Bublik.

El partido de este domingo será el tercer enfrentamiento entre Sinner y Auger-Aliassime en el último año. Si bien es cierto que tanto en Cincinnati como en Wimbledon la balanza se inclinó a favor del italiano, el cara a cara entre ambos se encuentra igualado gracias a las dos victorias del canadiense en los Masters 1000 de Madrid y Cincinnati de 2022.

¿A qué hora juega Sinner contra Auger-Aliassime en la final del Masters 1000 de París 2025?

El partido entre Jannik Sinner y Félix Auger-Aliassime, correspondiente a la final del Masters 1000 de París 2025, tendrá lugar este domingo 2 de noviembre no antes de las 15:00 horas (CET).

¿Dónde ver por TV y online la final del Masters 1000 de París 2025?

En España, la final del Masters 1000 de París 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo. El partido por el título se emitirá a través del dial 7 y #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes, con narración de José Antonio Mielgo y comentarios de Roberto Carretero.

Además, los usuarios podrán seguir la final en streaming mediante la app de Movistar Plus+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente y posibilidad de ver el torneo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.