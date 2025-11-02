Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
TENIS

Auger Aliassime - Sinner, en directo hoy: final del Masters 1000 de París 2025, en vivo

Sigue en directo la final del Masters 1000 de París entre Jannik Sinner y Felix Auger Aliassime

Jannik Sinner, en la semifinal del Masters 1000 de París ante Alexander Zverev

Jannik Sinner, en la semifinal del Masters 1000 de París ante Alexander Zverev / Associated Press/LaPresse / LAP

SPORT.es

El italiano Jannik Sinner se enfrenta en la fianl del torneo en Francia al canadiense Felix Auger Aliassime.

