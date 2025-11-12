Auger-Aliassime remonta y condena a Shelton

El canadiense Félix Auger-Aliassime remontó este miércoles al estadounidense Ben Shelton (4-6, 7-6(7)y 7-5), al borde ya de la eliminación de las Finales ATP de Turín con dos derrotas en dos jornadas de torneo.

Primera victoria de Auger-Aliassime en la presente edición de las Finales ATP. Después de su debut ante el italiano Jannik Sinner, completó una remontada espectacular en casi dos horas y media que le mantiene con opciones de acceder a las semifinales, aunque se verá las caras en la última jornada de la fase de grupos con el alemán Alexander Zverev.

Y eso que le costó un mundo entrar en el partido al canadiense, quizá mermado por las molestias en el gemelo que sufrió durante el duelo ante Sinner. Quedó a merced de la agresividad de Shelton en un inicio arrollador del estadounidense. A los 16 minutos de juego, el marcador era ya de 4-1 a favor del debutante en este torneo, impecable en el resto e implacable al saque al comienzo.

Una bola de 'break' necesitó el estadounidense para sorprender al Inalpi Arena de Turín, que por un momento pensó que el partido iba a ser mucho más corto de lo esperado por la velocidad de los 5 primeros juegos.

La sensación que reinó en Turín fue que la superioridad de Shelton bien podía terminar la faena en un abrir y cerrar de ojos. También la sospecha de que Auger-Aliassime no estaba al máximo físicamente alimentó ese pensamiento. Sin embargo, poco a poco, el canadiense, que fue pupilo de Toni Nadal, consiguió tomarle el pulso al partido hasta romper el servicio de Shelton en el juego que el estadounidense tenía el saque para cerrar la manga.

Ben Shelton, durante el duelo ante Felix Auger-Aliassime / ALESSANDRO DI MARCO

En ese momento, el público atisbó una remontada más en Turín, acostumbrado estos días tras lo sucedido con el italiano Lorenzo Musetti o el español Carlos Alcaraz, capaces de darle la vuelta al marcador en la pista rápida turinesa. Solo lo atisbó, porque Shelton cerró su buen trabajo con un contra 'break' que permitió el 4-6 inicial.

Obligado a reaccionar Auger-Aliassime igualó el partido. El canadiense dio un paso al frente, salvó una bola de 'break' y pujó por la tercera manga, esa que tuvo que ganarse a pulso en un 'tie-break' de 16 puntos y en el que necesitó de 4 bolas de set para soñar con la remontada.

La consiguió en una tercera manga en la que ya fue superior. Se intercambiaron los roles. A Shelton le pesó el no cerrar la victoria cuando tuvo oportunidad y Auger-Aliassime se alimentó de la frustración de su rival para romper con 6-5 a su favor, a la tercera bola de partido para sellar la remontada.