Un nuevo capítulo para Del Potro: "Sentí que ya no era un jugador profesional"

Juan Martín del Potro se despidió del tenis ante Novak Djokovic tres meses atrás. En su último partido recibió grandes muestras de afecto por parte del público, momento que dio una agradable despedida a la carrera deportiva del argentino.

Desde su despedida en diciembre, Del Potro ha hecho varias apariciones aprovechando la ausencia de presión con la que convivió durante los últimos meses. El extenista aprovechó el ATP Rio Open 2025 para confesar como vive en su día a día tras la retirada.

Nueva vida

"Después de la despedida junto a Djokovic en diciembre sentí que ya no era un jugador profesional, que había comenzado un nuevo capítulo. Antes de aquel día, siempre había tenido una mínima esperanza de volver. El tenis era mi vida. En este momento trato de entender que soy un exjugador de tenis", explicó con firmeza el argentino. Además, admitió que jamás volverá al circuito y que su batalla, actualmente es otra.

La lesión en su rodilla

"¿Qué necesito para ser completamente feliz? Curarme del todo de mi rodilla. A día de hoy, siento dolor cada día". La travesía en el desierto de Delpo no termina. La rodilla del argentino no da tregua a pesar de los tratamientos, científicos y experimentales a los que se ha sometido los últimos años. Por el momento, es una batalla con la que lucha alejado del público.

Los recuerdos de los JJOO 2016

Su presencia en Brasil hizo trasladarse a Juan Martín al 2016, cuando la ciudad carioca firmó uno de sus mejores momentos de su carrera. Momento en el cual derrotó a Djokovic y le dio la segunda posición en los Juegos Olímpicos. "Rio es un lugar especial para mí. Jugué aquí los Juegos en 2016, estoy muy feliz de estar aquí. Aquella semana fue una de las más felices de mi carrera. La primera ronda contra Djokovic, las semifinales contra Rafa... la medalla. Rompimos la rivalidad Argentina-Brasil. Esa rivalidad futbolística nunca ocurrió conmigo. La gente en Brasil me quiere mucho, como los argentinos hacemos con Joao Fonseca" comentó el tandilense con ilusión.

"Es espectacular. Tiene un juego muy potente, con mucho potencial. La velocidad, su evolución, la forma en la que está mejorando... necesita apoyo emocional. En Brasil, como en Argentina, la gente es muy rápida a la hora de calificarte como el mejor, pero es igual de rápida para decir que eres lo peor. Es muy duro" afirmó Delpo, dando la bienvenida a Fonseca. "Si hay una estrella sudamericana, quizás la ATP nos trate de diferente manera. Tenemos unos aficionados inigualables. Argentina, Brasil, Chile... tenemos pasión y tradición" comentó.

Un futuro lleno de incertidumbre

La vida actual de Del Potro aún genera dudas, y también queda en el aire que en algún momento se decante por entrenar a alguna de las jóvenes promesas del circuito. "Muchos jugadores me llaman para preguntarme sus dudas, me piden consejo para el saque o la derecha. Pensé que sería más fácil ayudar a otros de lo que realmente es, pero me gusta. Creo que todavía no estoy preparado para ser entrenador porque no quiero viajar cada semana", una frase que va acorde con la mentalidad actual del argentino. "Mi vida es muy distinta. Ahora tengo tiempo para mí, para mis cosas. Estoy haciendo algunas cosas en Tandil, aunque me reúno con jugadores, algunas actividades con patrocinadores durante los torneos, poco a poco también vuelvo a hacer cosas relacionadas con el tenis".